أخبار عاجلة

روسيا تحذر من ثورة ملونة في بيلاروس -
عون يبحث مع أديب تطورات تشكيل الحكومة -
صراع شرقي المتوسط.. أردوغان يهاجم ماكرون -
ترامب.. تشكيك بانتخابات لم يحن موعدها -
رام الله: الشعب الفلسطيني هو من يقرر قيادته -
أنقرة ترخي حبل التوتر مع القاهرة -
خيانة عظمى -
السعودية وإسرائيل.. لماذا يرجح ترامب التطبيع -
علائي: قايضنا الأسد بالنفط مقابل وقوفه معنا ضد صدام! -
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

العبدالعالي: إصابات كورونا انخفضت 88%.. بكل صدق هذا ما يجب علينا فعله

Print
العبدالعالي: إصابات كورونا انخفضت 88%.. بكل صدق هذا ما يجب علينا فعله العبدالعالي: إصابات كورونا انخفضت 88%.. بكل صدق هذا ما يجب علينا فعله
قال: على مدار أسبوعين نسجل انخفاضًا في الحالات المؤكدة ونزولًا في "الحرجة"

العبدالعالي: إصابات كورونا انخفضت 88%.. بكل صدق هذا ما يجب علينا فعله

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: إنه يتم رصد نزول في نسبة الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا ولله الحمد.

وأضاف خلال الإيجاز الدوري حول مستجدات على مدار أسبوعين، نسجل انخفاضًا في حالات كورونا المؤكدة.

وكشف متحدث "الصحة" عن نزول الإصابات بـ#فيروس_كورونا في #المملكة بنسبة 88%، كما أكد أن نسبة التعافي من #كورونا في #المملكة تتجاوز 93%.

وقال: بكل صدق مع الجميع يجب مواصلة الالتزام بإجراءات #كورونا، ولا بد من مواصلة المكاسب المحققة حتى الآن.. يجب علينا ألا نخفف الالتزام بالإجراءات الوقائية.متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ملعب ONTime - تحول عينة ياسر إبراهيم لفيروس كورونا من إيجابية لسلبية وإنضمامة لمعسكر الفريق

ملعب ONTime - تحول عينة ياسر إبراهيم لفيروس كورونا من إيجابية لسلبية وإنضمامة لمعسكر الفريق

الأردن : 175 إصابة بفيروس كورونا 171 منها محلية

الأردن : 175 إصابة بفيروس كورونا 171 منها محلية

"الطائف" تُسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا ووفاتين

"الطائف" تُسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا ووفاتين

"الطائف" تُسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا ووفاتين

"الطائف" تُسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا ووفاتين

شبكة عيون الإخبارية