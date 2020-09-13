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أمانة الطائف تفتح 6 شوارع مغلقة بمخلفات البناء بحي الوسام

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قالت إن متابعة التعديات تتم وفق آلية محددة لضمان مطابقة التراخيص

أمانة الطائف تفتح 6 شوارع مغلقة بمخلفات البناء بحي الوسام

أعادت أمانة الطائف ممثلة في بلدية غرب الطائف الفرعية، فتح ستة شوارع بحي الوسام غرب الطائف، بعدما استغلها أصحاب المباني تحت الإنشاء بإغلاقها من خلال وضع مواد البناء (الأسمنت، البطحاء، الخرسانة، أدوات البناء) ومخلفات البناء.

وكانت الفرق الرقابية للبلدية الفرعية قد رصدت تجاوزات مختلفة من قبل مقاولي البناء وملاك العمائر السكنية بالمخطط والتي تم إنذارهم سابقاً بإزالة مواد البناء من الشوارع وإعادة فتحها، لكنهم لم يتماثلوا للإنذارات، مما استوجب التعامل الفوري معها لرفع الضرر الذي طال سكان ومرتادي الحي.

وأزالت آليات الأمانة تجاوزات غير نظامية على الأراضي بحي الوسام، تمثلت في وضع أكوام من البلوك على جنبات الشوارع.

وأوضحت أمانة الطائف أن برامج متابعة التعديات والبناء يتم وفق آلية لمتابعة أنشطة الإنشاءات بالمباني وفحص مطابقتها للتراخيص والتزامها بتوفير الأدوات اللازمة والحفاظ على نظافة وسلامة الشوارع المحيطة ومنع أي تجاوزات.

أمانة الطائف تفتح 6 شوارع مغلقة بمخلفات البناء بحي الوسام

أمانة الطائف تفتح 6 شوارع مغلقة بمخلفات البناء بحي الوسام

أمانة الطائف بلدية غرب الطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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