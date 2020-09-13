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صحة الجوف: تدريب 1947 من الكادر الصحي خلال العام الماضي

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صحة الجوف: تدريب 1947 من الكادر الصحي خلال العام الماضي صحة الجوف: تدريب 1947 من الكادر الصحي خلال العام الماضي
عبر إقامة 47 دورة تدريبية وورشة عمل بمختلف التخصصات بالمنطقة

صحة الجوف: تدريب 1947 من الكادر الصحي خلال العام الماضي

كشفت صحة الجوف ممثلة في إدارة التمريض عن تمكنها من تدريب 1947 متدرباً ومتدربة عبر إقامة 47 دورة تدريبية وورشة عمل بمختلف التخصصات على مستوى المنطقة، خلال العام الماضي 1441هـ، تهدف إلى رفع كفاءة وتأهيل الكوادر الصحية التمريضية، لمواكبة أحدث التطورات والأساليب الحديثة في المجال الصحي.
وأشارت صحة الجوف إلى أن الدورات التدريبية وورش العمل المعتمدة شارك في تقديمها أكثر من 10 مدربين من ذوي الخبر والتأهيل العالي، واستقاد منها قرابة 1947 متدرباً ومتدربة.
ولفتت صحة الجوف الانتباه بأن الهيئة للتخصصات الصحية اعتمدت البرامج التدريبة المنفذة بواقع 55 ساعة تعليمية بـ 11 برنامجًا معتمدًا. وأكدت صحة الجوف على اهتمامها في إقامة البرامج التدريبية والتعليمية لما تنعكس مخرجات هذه البرامج على تطوير أداء العاملين في المجال الصحي والذي يسهم بدوره في رفع جودة الخدمة المقدمة للمرضى والمراجعين.الجوف صحة الجوف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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