أخبار عاجلة

روسيا تحذر من ثورة ملونة في بيلاروس -
عون يبحث مع أديب تطورات تشكيل الحكومة -
صراع شرقي المتوسط.. أردوغان يهاجم ماكرون -
ترامب.. تشكيك بانتخابات لم يحن موعدها -
رام الله: الشعب الفلسطيني هو من يقرر قيادته -
أنقرة ترخي حبل التوتر مع القاهرة -
خيانة عظمى -
السعودية وإسرائيل.. لماذا يرجح ترامب التطبيع -
علائي: قايضنا الأسد بالنفط مقابل وقوفه معنا ضد صدام! -
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

لتبادل الخبرات والإمكانات.. النيابة العامة توقّع اتفاقية تعاون مع جامعة الأمير سطام

Print
في إطار جهودها للتكامل مع مؤسسات الدولة تحقيقًا لمتطلبات ومستهدفات رؤية 2030

لتبادل الخبرات والإمكانات.. النيابة العامة توقّع اتفاقية تعاون مع جامعة الأمير سطام

وقّع النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب ورئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدكتور عبدالعزيز عبدالله الحامد، اتفاقية تعاون مشترك لتبادل الخبرات والإمكانات بينهما في مجالات التدريب والتأهيل والاستشارات والدراسات والبحوث؛ وذلك في إطار جهود النيابة العامة للتكامل مع مؤسسات الدولة؛ تحقيقًا لمتطلبات ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

وشهد الجانبان بمقر النيابة العامة بالرياض اليوم، تدشينَ قاعات التدريب المشترك التي أشرفت على إنشائها جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز.

وأوضح الشيخ "المعجب" أن النيابة العامة تهدف من شراكتها مع الجامعة، إلى الرفع من مستوى البيئة التدريبية، إضافة إلى الإسهام في نقل خبرات النيابة العامة القانونية والعدلية إلى مراكز الدراسات والبحوث في الجامعة؛ لمساعدتها في مزج خبراتها الأكاديمية بالواقع العملي؛ مما سيثمر إن شاء الله عن مخرجات علمية تفيد مجتمع الطلبة ومؤسسات الدولة على حد سواء.

من جانبه، أكد الدكتور "الحامد" أن الاتفاقية تأتي في ظل اهتمام الجامعة بالمشاركة في تطوير العملية العدلية بالمملكة؛ ممثلة في النيابة العامة، والاستفادة من الإمكانات والطاقات البشرية فيها، بما يعزز التعاون المشترك لبناء جيل أكاديمي قانوني مميز يخدم وطنه.

لتبادل الخبرات والإمكانات.. النيابة العامة توقّع اتفاقية تعاون مع جامعة الأمير سطام

النيابة العامة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شاهد .. بروح الأبوية والعفوية.. وزير التعليم يلتقي معلماً تحامل على مرضه لأداء رسالته

شاهد .. بروح الأبوية والعفوية.. وزير التعليم يلتقي معلماً تحامل على مرضه لأداء رسالته

رئيس جامعة شقراء يُثمِّن قرار مكافأة نهاية الخدمة الجامعية.. ويرفع شكره للقيادة

رئيس جامعة شقراء يُثمِّن قرار مكافأة نهاية الخدمة الجامعية.. ويرفع شكره للقيادة

وزير الرياضة يجري اتصالاً مع ممثلي المملكة المشاركين في دوري الأبطال

وزير الرياضة يجري اتصالاً مع ممثلي المملكة المشاركين في دوري الأبطال

وزراء المالية والصحة بمجموعة العشرين يناقشون أولويات التغلب على "جائحة كورونا"

وزراء المالية والصحة بمجموعة العشرين يناقشون أولويات التغلب على "جائحة كورونا"

شبكة عيون الإخبارية