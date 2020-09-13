أخبار عاجلة

وشوشة| السبكي والحب الوحيد في حياته: شوفت مراتي عجبتني واتجوزتها على طول -
آخر النهار| تامر أمين: المخابرات المصرية تعيد للمصري كرامته وقادرة على حمايته في أي مكان -
آخر النهار| شكر خاص للقوات المسلحة المصرية لجهودها في مساندة السودان -
آخر النهار| تقرير عن أبرز الأحداث على السوشيال ميديا -
وشوشة| السبكي: طلع من عندي نجوم كانو بيمثلوا صف تاني -
وشوشة| السبكي يعترف بأكثر حاجة بتضايقه ومش عارف يسيطر عليها -
آخر النهار| سوء استخدام السوشيال ميديا - الحلقة الكاملة 17 سبتمبر 2020 -
وشوشة| السبكي: لو نجم طلع من عندي ومارضيش يشتغل معايا تاني مش هزعل -
وشوشة| ما بين السينما والمنصات الإلكترونية مع أحمد السبكي - الحلقة الكاملة 17 سبتمبر 2020 -
وشوشة| زي الفريك مايحبش شريك.. رد فعل السبكي لأول طلب شراكة في إنتاج أفلامه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مدرب الهلال "رازفان ": عدنا إلى البطولة لاستكمال قصة النجاح

Print
مدرب الهلال "رازفان ": عدنا إلى البطولة لاستكمال قصة النجاح مدرب الهلال "رازفان ": عدنا إلى البطولة لاستكمال قصة النجاح
قبل مواجهة باختاكور في الجولة الثالثة من دوري الأبطال

مدرب الهلال

قال المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم الروماني رازفان لوشيسكو، إن ثقته كبيرة في عناصر فريقه على تجاوز هذه المرحلة الصعبة، مؤكداً على أنهم عادوا إلى البطولة من أجل استكمال قصة النجاح.
ويلتقي الهلال، الاثنين ، نظيره باختاكور الأوزبكي لحساب (الثالثة من دوري أبطال آسيا) التي تستأنف منافستها بعد التوقف الاثنين في العاصمة القطرية الدوحة.
وأضاف "رازفان" في المؤتمر الصحفي، الذي يسبق المواجهة: "سنعود لاستكمال قصة النجاح، وهذه مرحلة مهمة من مراحل استمرار تحقيق الطموحات التي نسعى لها، قدمنا إلى هنا برغبة الوصول إلى نهائي البطولة، بعد أن حققنا الدوري".
وأضاف: "مستعدون جيدًا لمواجهة باختاكور بعد خوضنا العديد من اللقاءات في الدوري عقب العودة من الجائحة، نملك لاعبين متميزين لديهم القدرة على تعويض غياب المصابين بفيروس كورونا، وضعنا في خططنا مع بداية الموسم حدوث إصابات للاعبين، ولأننا فريق متميز لدينا البديل الجاهز دائمًا".الهلال الروماني رازفان لوشيسكو

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شاهد .. بروح الأبوية والعفوية.. وزير التعليم يلتقي معلماً تحامل على مرضه لأداء رسالته

شاهد .. بروح الأبوية والعفوية.. وزير التعليم يلتقي معلماً تحامل على مرضه لأداء رسالته

رئيس جامعة شقراء يُثمِّن قرار مكافأة نهاية الخدمة الجامعية.. ويرفع شكره للقيادة

رئيس جامعة شقراء يُثمِّن قرار مكافأة نهاية الخدمة الجامعية.. ويرفع شكره للقيادة

وزير الرياضة يجري اتصالاً مع ممثلي المملكة المشاركين في دوري الأبطال

وزير الرياضة يجري اتصالاً مع ممثلي المملكة المشاركين في دوري الأبطال

وزراء المالية والصحة بمجموعة العشرين يناقشون أولويات التغلب على "جائحة كورونا"

وزراء المالية والصحة بمجموعة العشرين يناقشون أولويات التغلب على "جائحة كورونا"

شبكة عيون الإخبارية