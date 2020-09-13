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عسير.. رفع أكثر من 60 ألف طن من النفايات خلال الأسبوع الماضي

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عسير.. رفع أكثر من 60 ألف طن من النفايات خلال الأسبوع الماضي عسير.. رفع أكثر من 60 ألف طن من النفايات خلال الأسبوع الماضي
ضمن جهود الأمانة في تنفيذ محاور مبادرة "معالجة التشوه البصري"

عسير.. رفع أكثر من 60 ألف طن من النفايات خلال الأسبوع الماضي

تُواصل أمانة منطقة عسير وبلدياتها، أعمالها في رفع المخلفات ومعالجة كافة عناصر التشوه البصري في كل مدن ومحافظات المنطقة؛ وذلك ضمن جهود تنفيذ محاور مبادرة "معالجة التشوه البصري".

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أنه تم رفع نحو 45.012 طنًّا من النفايات وأكثر من 15 ألف طن من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر من عدة مواقع متفرقة في المنطقة خلال الأسبوع الماضي؛ مبينًا أن الفِرَق المتخصصة في أمانة عسير وبلدياتها تكثف أعمالها بهدف القضاء على مسببات التشوه البصري، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بكافة أشكاله.أمانة منطقة عسير التشوه البصري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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