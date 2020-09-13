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مكة.. إغلاق محطة وقود مخالفة وإزالة بركسات عشوائية بالعزيزية

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خلال الجولات الرقابية الهادفة للتأكد من تطبيق كل الاشتراطات البلدية

مكة.. إغلاق محطة وقود مخالفة وإزالة بركسات عشوائية بالعزيزية

أغلقت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة -ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية- محطة وقود في نطاق البلدية؛ بسبب عدم تجديد التراخيص؛ وذلك ضمن الجولات الرقابية على محطات الوقود؛ للتأكد من تطبيق كل الاشتراطات البلدية.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أن الفِرَق الرقابية بدأت في القيام بحملات ميدانية وتفتيشية على جميع محطات الوقود داخل المنطقة، وأسفرت الحملة عن إغلاق محطة وقود بكامل مرافقها؛ وذلك لعدم تجديد تراخيص المزاولة.

وأشار المالكي إلى أن هناك لجنة فنية رفيعة المستوى؛ للوقوف على محطات الوقود والمرافق التابعة لها؛ من أجل ضمان سلامتها والتأكد من توافر المواصفات والمتطلبات الواردة في اللوائح البلدية.

كما واصلت الفِرَق الرقابية التابعة للبلدية جولاتها الرقابية على الظواهر السلبية والمشوهة للمظهر العام؛ حيث أسفر عنها إزالة البركسات العشوائية المخالفة في مواقع متفرقة في نطاق البلدية.

وأكد "المالكي" أن أمانة العاصمة المقدسة ماضية في تنفيذ اللوائح والأنظمة بحق محطات الوقود المخالفة؛ مشددًا على عدم التهاون مع كل ما يسبب ضررًا على الصحة العامة، وسلامة المواطن والمقيم؛ داعيًا إلى تعاون الجميع في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد 940.

أمانة العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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