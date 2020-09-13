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خلال أسبوع.. 9 آلاف مستخدم لنظام التعليم عن بعد بجامعة نجران

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خلال أسبوع.. 9 آلاف مستخدم لنظام التعليم عن بعد بجامعة نجران خلال أسبوع.. 9 آلاف مستخدم لنظام التعليم عن بعد بجامعة نجران
‫العمادة: إنشاء 39 ألف فصل افتراضي منها 607 جلسات متزامنة

خلال أسبوع.. 9 آلاف مستخدم لنظام التعليم عن بعد بجامعة نجران

يواصل طلاب جامعة نجران الدراسة عن بُعد للأسبوع الثالث على التوالي، وسط منظومة من الخدمات التقنية المتكاملة، إذ بلغ عدد المستخدمين لنظام التعليم عن بعد الأسبوع الماضي في الفترة من 18 إلى 22 المحرم الجاري، نحو 129 ألف مستخدم.

وأوضحت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد في تقريرها الدوري، أن عدد الملفات المستعرضة خلال الفترة نفسها نحو 3 ملايين ملف، فيما بلغ عدد لوحات المناقشة 2000 لوحة، ونحو 3 آلاف تقييم.

وأشارت العمادة إلى إنشاء 39 ألف فصل افتراضي، منها 607 جلسات متزامنة، وعدد الحاضرين الفرديين فيها 91 ألفاً، فيما بلغ عدد الحضور لجميع الجلسات نحو 156 ألفاً، ووصل عدد الشعب إلى 1121 شعبة، أدارها 5580 أستاذاً بحضور 20 ألف طالب.جامعة نجران

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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