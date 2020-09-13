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لاستيعاب الحالات الجديدة.. "الصحة النفسية" بالطائف يعمل على زيادة سعته السريرية

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لاستيعاب الحالات الجديدة.. "الصحة النفسية" بالطائف يعمل على زيادة سعته السريرية لاستيعاب الحالات الجديدة.. "الصحة النفسية" بالطائف يعمل على زيادة سعته السريرية
لتصل إلى 110%.. لتقليل فترة الانتظار بقسم الإسعاف والطوارئ وقبول التحويلات

لاستيعاب الحالات الجديدة..

بدأت إدارة مستشفى الصحة النفسية بالطائف بالعمل على زيادة السعة السريرية بأجنحة الدخول بسبب ما تمت ملاحظته من زيادة الطلب من ذوي المرضى على رعاية مرضاهم لحين استقرار حالاتهم النفسية.

وأوضح مدير المستشفى الدكتور فريد المالكي، أن العمل قائم على ثلاث مراحل تم في المرحلة الأولى الانتهاء زيادة عدد أسرّة الدخول من ٧٠ إلى ١٠٥ أسرّة، والمرحلة الثانية وجارٍ العمل فيها على زيادة عدد أسرّة الدخول الى ١٤٠ سريراً لأجنحة الرجال وزيادة أسرّة دخول النساء الى من ٢٥ إلى ٥٦ سريراً.

وأضاف المالكي، أن المرحلة الثالثة عبارة عن مبادرة تحت اسم (مبادرة إيثار) وتهدف لخدمة المرضى النفسيين بمنطقة مكة المكرّمة (مكة المكرّمة، جدة، الليث، القنفذة.. إلخ) من خلال استقبال جميع الحالات الطبية المحولة من مستشفيات المنطقة من خلال تخصيص ٥٠ سريراً إضافية بواقع ٣٥ سريراً للرجال و١٥ سريراً للنساء لاستقبال الحالات وتقليل التكدس بأقسام طوارئ هذه المستشفيات استشعاراً بالمسؤولية المشتركة بين منشآت وزارة الصحة.

وتابع، سيتم العمل بهذه المرحلة فور الانتهاء من عمليات الترميم بالمستشفى.

وأشار إلى أنه بعد تنفيذ المراحل الثلاث سترتفع نسبة أسرّة الدخول بالمستشفى إلى ١١٠% ما من شأنه زيادة استيعاب الحالات التي تحتاج إلى الدخول وكذلك تقليل فترة الانتظار بقسم الإسعاف والطوارئ.مستشفى الصحة النفسية بالطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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