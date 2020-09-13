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"تعليم الرياض" تطلق ملتقى لتمهين وتمكين العاملين في المجال الإرشادي

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يستهدف 3 آلاف مختص ومختصة لتحديد الممارسات والأساليب الإرشادية الحديثة

تستعد الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض لإطلاق ملتقى تمهين وتمكين العاملين في المجال الإرشادي تحت عنوان "إرشاد فاعل لرؤية واعدة" لمشرفي ومشرفات الإرشاد الطلابي ومرشدي ومرشدات الطلاب والطالبات.

ويأتي الملتقى بهدف تسليط الضوء على الأساليب والممارسات الإرشادية الحديثة.

وقال مدير إدارة الإعلام التربوي المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض علي بن محمد الغامدي: إن الملتقى يستهدف نحو ثلاثة آلاف مشرف ومشرفة ومرشد ومرشدة طلابية للإسهام في تمهين وتمكين العاملين في المجال الإرشادي، من خلال مرتكزات فنية ومهنية مساندة ومساعدة تسعى إلى تمهير وتأطير العلاقة الإرشادية، ضمن منظومة عمل مهني فني متقدم يرفع من مستوى الخدمات المقدمة.

وأوضح الغامدي أن الظروف الاستثنائية في ظل جائحة كورونا تطلبت من العاملين في مجال التعليم إعادة النظر إلى مستوى ما يقدم للطلاب والطالبات، بما يواكب المتغيرات الحالية من خدمات وبرامج، سعياً إلى الرفع من مستوى العاملين في المجال الإرشادي من خلال فنيات مهنية إرشادية للمرحلة واحتياجاتها الفعلية، من خلال تقديم أوراق عمل مهنية متخصصة من قبل نخبة من المختصين في المجال النفسي والاجتماعي.

ولفت مدير إدارة الإعلام التربوي إلى أن الملتقى سيركز على تطوير أداء المشرفات والمشرفين والمرشدات والمرشدين الطلابيين، من خلال تزويدهم بأساليب وفنيات العمل الإرشادي لرفع من مستوى الخدمات المقدمة للطلاب والطالبات في ظل جائحة كورونا، وإكسابهم مهارات إرشادية متنوعة لأداء مهامهم "عن بعد"، وتمهير وتطوير أدائهم من خلال إكسابهم المهارات الإرشادية لتطبيق ممارسات مهنية حديثة.

وزارة التعليم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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