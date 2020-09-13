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"أمانة المدينة" تعتمد اشتراطات تحسين وتطوير مركبات نقل المخبوزات

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بأعلى المعايير لضمان وصول المنتج إلى المستهلك بشكل سليم وبجودة عالية

أطلقت أمانة منطقة المدينة المنورة مبادرة نوعية لتحسين وتطوير وسائل نقل المخبوزات وفق أعلى معايير سلامة نقل الأغذية؛ لضمان وصول المنتج إلى المستهلك بشكل سليم وبجودة عالية.

وحددت أمانة المنطقة مجموعة من المعايير الواجب توفرها في مركبات نقل المخبوزات وفقاً لمجموعة من الاشتراطات الصحية.


وأوضحت أن الاشتراطات تشمل تجهيز المركبة بأرفف غير قابلة للصدأ تمتاز بسهولة التنظيف والتطهير، وتوفر وحدة تبريد مع مقياس لدرجة الحرارة للحفاظ على سلامة المنتجات، وتوفر شهادات صحية للعاملين.

كما اشترطت مجموعة من معايير التخزين داخل المركبة من أبرزها ألا تزيد درجة الحرارة الداخلية على 25 درجة مئوية لمركبات نقل الخبز ، و(4) درجات مئوية للمنتجات المبردة. بالإضافة إلى منع التخزين على أرضية المركبة، وتطبيق متطلبات التخزين الجيد حمايةً للمنتج.


وبينت الأمانة أن من أهم اهدافها في هذه الحملة أيضاً معالجة التشوه البصري والحفاظ على المظهر والذوق العام، بوضع اشترطات ومعايير عامة، منها وجود الهوية التجارية للمنشأة بشكل واضح على جانبي المركبة مع أرقام التواصل والعنوان، ووضع رسوم دلالية توضح نوع المنتج داخل المركبة، وباب جانبي وخلفي محكم الإغلاق.

أمانة المدينة المنورة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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