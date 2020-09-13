أخبار عاجلة

طريقة تحضير عجينة الفيتاج لعمل الميل فاي -
طريقة عمل عجينة الفيتاج -
خطف ابن مي يكشف جانب مخفي من حياة طارق.. حب قديم ومواقف لا يحب أن يذكرها -
اتصال بزوجة رؤوف يشعل غضب قابيل -
ملعب ONTime- إنفراد جديد من شوبير .. الأهلي يقترب من إنهاء صفقة محلية ويواصل مفاوضات البلايلي وبانون -
ملعب ONTime - تحول عينة ياسر إبراهيم لفيروس كورونا من إيجابية لسلبية وإنضمامة لمعسكر الفريق -
ملعب ONTime - خاض تعرف على أبرز المرشحين لخلافة كارتيرون في الزمالك وتفاصيل عقده مع التعاون السعودي -
ملعب ONTime - أحمد شوبير يعرض خطاب كارتيرون لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الزمالك للرحيل -
ملعب ONTime - موجز لاهم عناوين الأخبار الرياضية مع شوبير بتاريخ 17-9-2020 -
اللقاء الخاص مع "أحمد الجوهري" بضيافة (أميرة جمال) بتاريخ 17/09/2020 - Be ONTime -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أكثر من 50 ألف وصفة طبية بمستشفى الملك فيصل بمكة منذ بداية كورونا

Print
أكثر من 50 ألف وصفة طبية بمستشفى الملك فيصل بمكة منذ بداية كورونا أكثر من 50 ألف وصفة طبية بمستشفى الملك فيصل بمكة منذ بداية كورونا
إجمالي المراجعين للعيادات الافتراضية بلغ 6083 شخصاً و21708 للطوارئ

أكثر من 50 ألف وصفة طبية بمستشفى الملك فيصل بمكة منذ بداية كورونا

بلغ إجمالي المراجعين للعيادات الخارجية الافتراضية بمستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة أكثر من 6 آلاف مراجع منذ بداية جائحة المستجدّ.

وفي التفاصيل؛ بلغ إجمالي المراجعين في العيادات الافتراضية بمستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة؛ 6083 مراجعين منذ بداية جائحة كورونا، إلى جانب تم تقديم 51166 وصفة طبية لصرف الأدوية، كما تم إجراء 25703 أشعات بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى 21708 مراجعين لقسم الطوارئ.

وتهدف العيادات الافتراضية إلى تقديم الخدمة الطبية والعلاجية للمريض دون حضوره المستشفى، ومن باب تطبيق التباعد الاجتماعي والمحافظة علي سلامة المراجعين.

وحول آلية عمل العيادة الافتراضية؛ فإنه تم ذلك بوجود الطبيب والتواصل مع المريض من خلال الاتصال المباشر تلفونياً للاطمئنان عليه، بعد أخذ موعد مسبق من خلال الرقم المخصص للعيادات الافتراضية عن طريق الواتساب، بحيث يقوم الطبيب بالاتصال بالمريض والاجابة علي استفسارات المريض أو تقديم الخدمة الطبية، أو الخدمة العلاجية من خلال إعادة صرف الأدوية ؛ ويقوم الطبيب بالرد على استفسارات المرضى أو طلب الأشعة والتحاليل المخبرية إذا تطلب الأمر لذلك، كما يتم صرف العلاج للمرضى، ومن ذوي الأمراض المزمنة ويتم توصيل الأدوية لمنازل المرضى عبر مبادرة "دواؤك لبيتك".

وما زال المستشفى يقدم خدماته الطبية والعلاجية وفق ما تحدده وزارة الصحة، بمتابعة من إدارة المستشفى والتجمع الصحي بمكة المكرمة.مستشفى الملك فيصل فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ملعب ONTime - تحول عينة ياسر إبراهيم لفيروس كورونا من إيجابية لسلبية وإنضمامة لمعسكر الفريق

ملعب ONTime - تحول عينة ياسر إبراهيم لفيروس كورونا من إيجابية لسلبية وإنضمامة لمعسكر الفريق

الأردن : 175 إصابة بفيروس كورونا 171 منها محلية

الأردن : 175 إصابة بفيروس كورونا 171 منها محلية

"الطائف" تُسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا ووفاتين

"الطائف" تُسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا ووفاتين

"الطائف" تُسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا ووفاتين

"الطائف" تُسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا ووفاتين

شبكة عيون الإخبارية