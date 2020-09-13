أكثر من 50 ألف وصفة طبية بمستشفى الملك فيصل بمكة منذ بداية كورونا

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إجمالي المراجعين للعيادات الافتراضية بلغ 6083 شخصاً و21708 للطوارئ

بلغ إجمالي المراجعين للعيادات الخارجية الافتراضية بمستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة أكثر من 6 آلاف مراجع منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجدّ.

وفي التفاصيل؛ بلغ إجمالي المراجعين في العيادات الافتراضية بمستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة؛ 6083 مراجعين منذ بداية جائحة كورونا، إلى جانب تم تقديم 51166 وصفة طبية لصرف الأدوية، كما تم إجراء 25703 أشعات بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى 21708 مراجعين لقسم الطوارئ.

وتهدف العيادات الافتراضية إلى تقديم الخدمة الطبية والعلاجية للمريض دون حضوره المستشفى، ومن باب تطبيق التباعد الاجتماعي والمحافظة علي سلامة المراجعين.

وحول آلية عمل العيادة الافتراضية؛ فإنه تم ذلك بوجود الطبيب والتواصل مع المريض من خلال الاتصال المباشر تلفونياً للاطمئنان عليه، بعد أخذ موعد مسبق من خلال الرقم المخصص للعيادات الافتراضية عن طريق الواتساب، بحيث يقوم الطبيب بالاتصال بالمريض والاجابة علي استفسارات المريض أو تقديم الخدمة الطبية، أو الخدمة العلاجية من خلال إعادة صرف الأدوية ؛ ويقوم الطبيب بالرد على استفسارات المرضى أو طلب الأشعة والتحاليل المخبرية إذا تطلب الأمر لذلك، كما يتم صرف العلاج للمرضى، ومن ذوي الأمراض المزمنة ويتم توصيل الأدوية لمنازل المرضى عبر مبادرة "دواؤك لبيتك".

وما زال المستشفى يقدم خدماته الطبية والعلاجية وفق ما تحدده وزارة الصحة، بمتابعة من إدارة المستشفى والتجمع الصحي بمكة المكرمة.مستشفى الملك فيصل فيروس كورونا الجديد