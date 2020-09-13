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شاهد .. بروح الأبوية والعفوية.. وزير التعليم يلتقي معلماً تحامل على مرضه لأداء رسالته
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الخميس 17 سبتمبر 2020 11:39 مساءً
رئيس جامعة شقراء يُثمِّن قرار مكافأة نهاية الخدمة الجامعية.. ويرفع شكره للقيادة
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الخميس 17 سبتمبر 2020 11:39 مساءً
وزير الرياضة يجري اتصالاً مع ممثلي المملكة المشاركين في دوري الأبطال
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الخميس 17 سبتمبر 2020 11:39 مساءً
وزراء المالية والصحة بمجموعة العشرين يناقشون أولويات التغلب على "جائحة كورونا"
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الخميس 17 سبتمبر 2020 11:39 مساءً
"مرور جدة" يضبط قائدي 3 شاحنات عكسوا الاتجاه ويحيلهم للهيئة المرورية
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الخميس 17 سبتمبر 2020 11:39 مساءً
المعاناة مازالت مستمرة.. أبراج الاتصالات تخذل طلاب سبت الجارة وخميس حرب
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الخميس 17 سبتمبر 2020 11:39 مساءً
أكاديميون وتربويون: تجربة التعليم عن بُعد ستنتج نمطًا جديدًا
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الخميس 17 سبتمبر 2020 11:39 مساءً
الأردن : 175 إصابة بفيروس كورونا 171 منها محلية
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الخميس 17 سبتمبر 2020 11:25 مساءً
وزراء المالية والصحة بمجموعة العشرين يناقشون أولويات التغلب على "جائحة كورونا"
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الخميس 17 سبتمبر 2020 11:18 مساءً
"مرور جدة" يضبط قائدي 3 شاحنات عكسوا الاتجاه ويحيلهم للهيئة المرورية
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الخميس 17 سبتمبر 2020 11:18 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
CBC Egypt
رئيس الوزراء: الحكومة كان من الممكن أن تغض الطرف عن مخالفات البناء ولكن | #من_مصر
مصر
CBC Egypt
الأحد 13 سبتمبر 2020 08:31 صباحاً
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