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"أمانة عسير" تصرف أكثر من 18 مليون ريال كمستحقات لمقاولي السفلتة والإنارة
-
الاثنين 14 سبتمبر 2020 06:12 مساءً
مدير التدريب التقني بالرياض يزور الشؤون الصحية في المنطقة
-
الاثنين 14 سبتمبر 2020 06:12 مساءً
مدرب التعاون "عسيري": البطولة الآسيوية ستشهد عودة تألق الفريق
-
الاثنين 14 سبتمبر 2020 06:12 مساءً
"الحمودي" يُرزق بـ"هيا"
-
الاثنين 14 سبتمبر 2020 06:12 مساءً
السجن المؤبد لمستوطن "إسرائيلي" قتل عائلة فلسطينية حرقاً
-
الاثنين 14 سبتمبر 2020 06:12 مساءً
مستخدمًا الألوان والموسيقى والرائحة.. "متحف السعادة" يستقبل 360 زائرًا يومياً
-
الاثنين 14 سبتمبر 2020 06:12 مساءً
مدير التدريب التقني بالرياض يزور الشؤون الصحية في المنطقة
-
الاثنين 14 سبتمبر 2020 06:00 مساءً
مدرب التعاون "عسيري": البطولة الآسيوية ستشهد عودة تألق الفريق
-
الاثنين 14 سبتمبر 2020 06:00 مساءً
"الحمودي" يُرزق بـ"هيا"
-
الاثنين 14 سبتمبر 2020 06:00 مساءً
السجن المؤبد لمستوطن "إسرائيلي" قتل عائلة فلسطينية حرقاً
-
الاثنين 14 سبتمبر 2020 06:00 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
شاهد.. نيمار وجها لوجه مع نجمة كرة استعراضية في مباراة مثيرة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 13 سبتمبر 2020 08:08 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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