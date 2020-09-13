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"أمانة عسير" تصرف أكثر من 18 مليون ريال كمستحقات لمقاولي السفلتة والإنارة
-
الاثنين 14 سبتمبر 2020 06:12 مساءً
مدير التدريب التقني بالرياض يزور الشؤون الصحية في المنطقة
-
الاثنين 14 سبتمبر 2020 06:12 مساءً
مدرب التعاون "عسيري": البطولة الآسيوية ستشهد عودة تألق الفريق
-
الاثنين 14 سبتمبر 2020 06:12 مساءً
"الحمودي" يُرزق بـ"هيا"
-
الاثنين 14 سبتمبر 2020 06:12 مساءً
السجن المؤبد لمستوطن "إسرائيلي" قتل عائلة فلسطينية حرقاً
-
الاثنين 14 سبتمبر 2020 06:12 مساءً
مستخدمًا الألوان والموسيقى والرائحة.. "متحف السعادة" يستقبل 360 زائرًا يومياً
-
الاثنين 14 سبتمبر 2020 06:12 مساءً
مدير التدريب التقني بالرياض يزور الشؤون الصحية في المنطقة
-
الاثنين 14 سبتمبر 2020 06:00 مساءً
مدرب التعاون "عسيري": البطولة الآسيوية ستشهد عودة تألق الفريق
-
الاثنين 14 سبتمبر 2020 06:00 مساءً
"الحمودي" يُرزق بـ"هيا"
-
الاثنين 14 سبتمبر 2020 06:00 مساءً
السجن المؤبد لمستوطن "إسرائيلي" قتل عائلة فلسطينية حرقاً
-
الاثنين 14 سبتمبر 2020 06:00 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
وزير خارجية أمريكا بومبيو يصل قبرص ويلتقي نيكوس أناستاسيادس
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 13 سبتمبر 2020 08:07 صباحاً
58
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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