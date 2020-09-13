أخبار عاجلة

"أمانة عسير" تصرف أكثر من 18 مليون ريال كمستحقات لمقاولي السفلتة والإنارة -
مدير التدريب التقني بالرياض يزور الشؤون الصحية في المنطقة -
مدرب التعاون "عسيري": البطولة الآسيوية ستشهد عودة تألق الفريق -
"الحمودي" يُرزق بـ"هيا" -
السجن المؤبد لمستوطن "إسرائيلي" قتل عائلة فلسطينية حرقاً -
مستخدمًا الألوان والموسيقى والرائحة.. "متحف السعادة" يستقبل 360 زائرًا يومياً -
مدير التدريب التقني بالرياض يزور الشؤون الصحية في المنطقة -
مدرب التعاون "عسيري": البطولة الآسيوية ستشهد عودة تألق الفريق -
"الحمودي" يُرزق بـ"هيا" -
السجن المؤبد لمستوطن "إسرائيلي" قتل عائلة فلسطينية حرقاً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

بعد العقوبات.. أميركا: سنحاسب سياسيي لبنان على فسادهم

Print
بعد العقوبات.. أميركا: سنحاسب سياسيي لبنان على فسادهم بعد العقوبات.. أميركا: سنحاسب سياسيي لبنان على فسادهم

جي بي سي نيوز:- بعد ساعات من فرضها عقوبات على وزيرين لبنانيين مقربين من حزب الله، أعلنت مصادر في الخارجية الأميركية، أن واشنطن تدرس فرض عقوبات إضافية على داعمي الميليشيات، مشددة على أن العقوبات ضد شخصيات لبنانية ما هي إلا رسالة قوية لحزب الله.

أضافت في تصريحات خاصة لـ"العربية"، الأربعاء، أنها تشجع المجتمع الدولي على محاسبة الفاسدين في لبنان باتخاذ خطوات جدية حول ذلك .

وأكدت عزمها محاسبة السياسيين اللبنانيين على فسادهم، وقالت إنه لا بد من تحقيق مطالب الشعب اللبناني.

كما كشفت عن رغبتها بوجود حكومة لبنانية شفافة ونزيهة.

أميركا تعاقب وزيرين
يشار إلى أن وزارة الخزانة الأميركية كانت أعلنت، الثلاثاء، فرض عقوبات على الوزيرين اللبنانيين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، بسبب ضلوعهما في عمليات فساد، وتعاونهما مع حزب الله، الذي تصنفه واشنطن منظمة إرهابية.

ونبه وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان إلى أن "الولايات المتحدة تدعم شعب لبنان في مطالبته بإصلاحات، وستواصل استخدام كل السبل المتوافرة لديها لاستهداف من يقمعونه ويستغلونه".

كما قالت الخزانة الأميركية إن الوزيرين السابقين ما زالا فاعلين رغم خروجهما من ، وهما وزير الأشغال العامة في الحكومة اللبنانية السابقة يوسف فنيانوس ووزير المالية السابق علي حسن خليل.

والعقوبات الأميركية على الوزيرين اللبنانيين تشمل تجميد الأصول والعقارات.

"كلن يعني كلن"
وأضافت الوزارة أن فنيانوس أمن عقودا حكومية بملايين الدولارات لميليشيات حزب الله، بينما استغل علي حسن خليل منصبه وعمل على تحويلات مالية لتجنيب حزب الله العقوبات.

كما تعهدت الوزارة بمحاسبة كل من يساعد حزب الله داخل الحكومة أو خارجها.

واعتبرت واشنطن أن شعار "كلن يعني كلن" تعكس جدية اللبنانيين بمطالب الإصلاح، متهمة حزب الله بتغطية الفساد في لبنان مقابل النفوذ.

إلى ذلك، أوضحت أن 90 شخصية مقربة من حزب الله وضعت على قائمة العقوبات منذ 2017.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
أخر النهار| محمد الباز| الحكومة تنشر مستندات تقديم طلب التصالح بمخالفات البناء بمراحلها

أخر النهار| محمد الباز| الحكومة تنشر مستندات تقديم طلب التصالح بمخالفات البناء بمراحلها

لبنان.. رئيس البرلمان يرفض مشاركة حزبه في الحكومة الجديدة

لبنان.. رئيس البرلمان يرفض مشاركة حزبه في الحكومة الجديدة

برلماني تركي: الحكومة تخفي أعداد الإصابات بكورونا داخل السجون

برلماني تركي: الحكومة تخفي أعداد الإصابات بكورونا داخل السجون

رئيس الوزراء: الحكومة كان من الممكن أن تغض الطرف عن مخالفات البناء ولكن | #من_مصر

رئيس الوزراء: الحكومة كان من الممكن أن تغض الطرف عن مخالفات البناء ولكن | #من_مصر

شبكة عيون الإخبارية