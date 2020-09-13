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النصر يكثف تحضيراته لمواجهة سباهان الإيراني في دوري الأبطال

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الفحوص كشفت سلامة عناصر الفريق من

النصر يكثف تحضيراته لمواجهة سباهان الإيراني في دوري الأبطال

يواصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر تحضيراته لمواجهة سباهان الإيراني في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، من خلال مرانه الثاني في الدوحة، بينما كشفت الفحوص التي خضع لها عناصر الفريق سلامتهم من فيروس كورونا.

وشهدت تدريبات الأصفر مشاركة جميع لاعبيه الجدد، يتقدمهم الأرجنتيني جونزالو مارتينيز، والثلاثي السعودي عبد المجيد الصليهم وعلي لاجامي وعبدالعزيز علاوي في أول حصة تدريبية لهم مع فريقهم الجديد.

النصر يكثف تحضيراته لمواجهة سباهان الإيراني في دوري الأبطال

النصر يكثف تحضيراته لمواجهة سباهان الإيراني في دوري الأبطال

النصر يكثف تحضيراته لمواجهة سباهان الإيراني في دوري الأبطال

النصر يكثف تحضيراته لمواجهة سباهان الإيراني في دوري الأبطال

دوري أبطال آسيا النصر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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