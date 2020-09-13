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الرياض .. الفتاة الملدوغة من عقرب بـ"طرد بريدي" تروي تفاصيل ما حدث لها

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الرياض .. الفتاة الملدوغة من عقرب بـ"طرد بريدي" تروي تفاصيل ما حدث لها الرياض .. الفتاة الملدوغة من عقرب بـ"طرد بريدي" تروي تفاصيل ما حدث لها
دعت الجميع للوعي وفتح الطلبيات والكراتين وتفقد محتوياتها مهما كانت

الرياض .. الفتاة الملدوغة من عقرب بـ

كشفت الفتاة التي فوجئت بلدغات عقرب صغيرة بينما كانت نائمة في منتصف الليل، وتسللت إليها من أحد الطرود البريدية، تفاصيل ما حدث لها.

وروت منيرة سليمان لبرنامج يا هلا قائلة: "كنت نائمة الساعة الثانية ليلاً، وفجأة أحسست بقرصات بسيطة في رقبتي، وتوقعت في البداية أنها حكة وحساسية، لكن القرصة الأخيرة كانت قوية، وفورًا تحسست المكان فاكتشفت أنها عقرب. وكان شعورًا لا يوصف، والحمد لله كانت صغيرة، ولم تؤدِّ لدغتها لأعراض قوية".

وأضافت: "بعد تواصل والدتي مع الدكتور محمد الأحيدب طمأننا على إصابتي البسيطة بعد التأكد من الأعراض".

وعبّرت سليمان عن أسفها "من تساهل وإهمال شركات الشحن، وعدم الحرص على تعقيم الطلبيات؛ إذ كانت العقرب مختبئة في إحدى الطرود البريدية التي وصلتني". داعية الجميع للوعي، وفتح الطلبيات والكراتين، وتفقُّد محتوياتها مهما كانت. برنامج ياهلا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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