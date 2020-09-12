موجز "سبق" الأسبوعي: أحكام نهائية بقضية "خاشقجي".. والحكم بالقصاص على إرهابيي "استراحة الحرازات"

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المملكة الـ13 عالميًّا في الأمان من "كورونا" .. والأولى على مجموعة الـ 20 في التنافسية الرقمية

بنهجها الصحفي الرصين، القائم على المصداقية في نقل المعلومة، من خلال مصادر موثوقة، ومواكبة نشر الأحداث بالتزامن مع وقوعها، وضعت "سبق" قراءها في الأجواء الكاملة لعددٍ من الأحداث المهمة، التي وقعت الأسبوع الماضي، منها إصدار المحكمة الجزائية بالرياض أحكامًا نهائية اكتسبت الصفة القطعية، على ثمانية متهمين أدينوا بقتل المواطن جمال خاشقجي، وتضمنت الأحكام عقوبة السجن مدد بلغ مجموعها ١٢٤ سنة، طال كل مدان منها بحسب ما صدر عنه من فعل إجرامي، وذلك بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل، كما أصدر وزير الموارد البشرية المهندس أحمد الراجحي، قرارًا يُلزم كل منشأة بوضع تنظيم لاشتراطات زي العاملين لديها نساءً ورجالاً، على أن تتضمن تعليمات مكتوبة بما يضمن تقيد العاملين بالزي، الذي يؤمّن مظهرًا مهنيًا لائقًا ويتناسب مع مهام العامل في مكان العمل.

ومن الأحداث المهمة، انتخاب الدول الأعضاء في منظمة "اليونسكو"، المملكة لعضوية لجنة التراث الثقافي غير المادي؛ لتنال السعودية بهذا الانتخاب أسبقية عالمية لا تشاركها فيها سوى دول قليلة، تتمثل في امتلاكها عضوية ثلاث لجان أساسية في "اليونسكو" في وقت واحد، وتفاجؤ الطلاب ومعلميهم بعطل فني في منصة مدرستي، غابت بفعله إحصائية المقرر من موقع المنصة، وإصدار المحكمة الجزائية حكمًا يقضي بالقصاص من 3 إرهابيين تورطوا في قضية "استراحة الحرازات" في جدة، وسجن 6 إرهابيين آخرين في القضية ذاتها، ومن الأحداث كذلك، تصدر السعودية قائمة دول مجموعة العشرين في التنافسية الرقمية، خلال السنوات الثلاث الماضية لتحتل المرتبة الأولى، ضمن تقرير التنافسية العالمي من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، وتبوء المملكة المرتبة الـ 13 عالميًا في ترتيب أكثر الدول أمانًا في العالم من فيروس كورونا المستجد.

عطل المنصة

وفي أول أحداث الأسبوع التي استحوذت على اهتمام واسع، تفاجأ الطلاب ومعلموهم بعطل فني في منصة مدرستي، غابت بفعله إحصائية المقرر من موقع المنصة صباح الأحد، مما تَعَذّر على بعض مستخدميها الدخول إلى الحصص في الجدول المدرسي وإعداد الحصة وإنزالها للطلاب عبر المنصة، وأثناء ذلك تداول مغردون على "تويتر" صورًا للمنصة يوضحون فيها مشكلة اختفاء المقررات المسندة للمعلمين لاستكمال إعداد الدروس، وفيما قال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ في تعليقه على المشكلة: "إن البداية صعبة ومختلفة، لكن سيكون الوضع في الأسبوع المقبل أفضل، وهو تغيير ثقافة على مستوى المجتمع والتعليم والمعلمين والطلاب، ولا بد أن يكون هناك قصور في البدايات ومن ثم نستكمل"، أوضحت وزارة التعليم أنها لن تحتسب الحضور والغياب مع وجود هذه التحديات؛ مراعاةً لمصلحة الطلاب والطالبات، وتتيح الوزارة بدائل قنوات "عين وتيمز" لإكمال رحلتهم التعليمية.

https://sabq.org/m8PwTr

https://sabq.org/BhWkfg

https://sabq.org/MLVCWr

وقضت المحكمة الجزائية، الأحد أيضًا، بحكم القصاص في 3 إرهابيين متورطين في قضية "استراحة الحرازات" في جدة، كما قضت المحكمة بسجن 6 أشخاص في القضية ذاتها، وثبتت علاقة الخلية بالعمل الإرهابي الآثم الذي استهدف المصلين في المسجد النبوي الشريف بتاريخ 29 / 9 / 1437هـ، وذلك بتأمين الحزام الناسف المستخدم في هذه الجريمة النكراء وتسليمه للانتحاري، الذي فجّر نفسه عندما اعترضه رجال الأمن، وحالوا دون تمكنه من دخول المسجد النبوي؛ مما نتج عنه مقتله، واستشهاد أربعة من رجال الأمن، وإصابة خمسة آخرين، كما ثبت تورطهم في العمل الإرهابي الذي وقع في باحة مواقف مستشفى الدكتور سليمان فقيه في جدة بتاريخ 28 / 9 / 1437هـ، من خلال تأمين الحزام الناسف للانتحاري.

https://sabq.org/jbfBnd

https://sabq.org/tmCzHq

المؤشرات الإيجابية

وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض، الاثنين، أحكامًا نهائية تجاه المتهمين بمقتل المواطن جمال بن أحمد بن حمزة خاشقجي، وبين المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن المحكمة أصدرت أحكامًا بحق ثمانية مدانيين، واكتسبت الصفة القطعية؛ طبقًا للمادة ٢١٠ من نظام الإجراءات الجزائية، مضيفًا أن هذه الأحكام وفقًا لمنطوقها بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل، تقضي بالسجن لمدد بلغ مجموعها ١٢٤ سنة، طال كل مدان من عقوبتها بحسب ما صدر عنه من فعل إجرامي، فيما أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، قناة تواصل جديدة مع عملائه، للتواصل معهم وخدمتهم عبر تطبيق واتساب، من خلال الرقم 00966920020301، وتستقبل هذه القناة استفسارات وملاحظات العملاء حول برامج وخدمات دعم التدريب والتوظيف والتمكين، التي يقدمها الصندوق.

https://sabq.org/ZdWS4D

https://sabq.org/bNDxjd

وعقد مجلس الوزراء الثلاثاء جلسته عبر الاتصال المرئي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، واطلع المجلس على ما سجلته المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي في أعقاب جائحة كورونا من نمو للاستثمارات الأجنبية للربع الأول في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية بمقدار 20 في المائة، وانتعاش النشاط الاقتصادي نهاية الربع الثاني تزامنًا مع إعادة فتح النشاطات، وفيما تصدرت السعودية قائمة دول مجموعة العشرين في التنافسية الرقمية، خلال السنوات الثلاث الماضية لتحتل المرتبة الأولى، وذلك ضمن تقرير التنافسية العالمي من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، الذي يستند إلى تقرير التنافسية لمنتدى الاقتصاد العالمي، تبوأت المملكة المرتبة الـ 13 عالميًا في ترتيب أكثر الدول أمانًا في العالم من فيروس كورونا المستجد، بحسب تقرير حديث نشرته مجلة فوربس، متقدمة 4 مراتب عن ترتيبها السابق، ومتفوقة على أمريكا ومعظم الدول الأوروبية.

https://sabq.org/8Fdc7y

https://sabq.org/XHwCp8

https://sabq.org/VK2B4C

واستكملت المحكمة الجزائية المتخصصة، الأربعاء، حكمها الابتدائي في قضية خلية الدالوة، المنعقدة مسبقًا بتاريخ 14 من المحرم الجاري؛ لإعلان الحكم بحق المتهمين الخامس والتاسع اللذيْن تَغَيّبا عن حضور جلسة النطق بالحكم، وتضمن الحكم ثبوت إدانة المدعى عليهما بما نسبه لهما المدعي العام من تهم، وقررت المحكمة الحكم عليهما بإقامة حد الحرابة، وفي اليوم نفسه، جرى تفعيل النظام الجديد لملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها بعد اعتماده مسبقًا، ويهدف النظام إلى تحسين أداء القطاع العقاري وتنظيمه، وحوكمة العلاقة بين كل أطراف العلاقة في المجمعات السكنية والتجارية ذات الملكية المشتركة.

https://sabq.org/s57tD2

https://sabq.org/QWpgjB

أسبقية سعودية

أصدر وزير الموارد البشرية المهندس أحمد الراجحي، الخميس، قرارًا يُلزم كل منشأة بوضع تنظيم لاشتراطات زي العاملين لديها نساءً ورجالاً، على أن تتضمن تلك الاشتراطات تعليمات مكتوبة بما يضمن تقيد العاملين بالزي، الذي يؤمّن مظهرًا مهنيًا لائقًا ويتناسب مع مهام العامل في مكان العمل، وأن تتضمن العقوبات المترتبة على مخالفته، وتعلن المنشأة عن تلك الاشتراطات على حدة في مكان ظاهر بالمنشأة أو أي وسيلة أخرى تكفل علم الخاضعين لها بأحكامها، وإقرارهم بالعلم بها، فيما انتخبت الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، السعودية لعضوية لجنة التراث الثقافي غير المادي، ونالت المملكة بهذا الانتخاب أسبقية عالمية لا تشاركها فيها سوى دول قليلة، وذلك بامتلاكها لعضوية ثلاث لجان أساسية في اليونسكو في وقت واحد، هي عضوية المجلس التنفيذي، وعضوية لجنة التراث العالمي، وعضوية التراث الثقافي غير المادي.

https://sabq.org/5vmZJF

https://sabq.org/2VM9RF

وواصل برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، بحسب ما أعلن الجمعة، تسليم الفلل الجاهزة في عددٍ من مشروعات الوزارة في مختلف مناطق المملكة؛ وشمل التسليم خلال شهر أغسطس الماضي 23 مشروعًا في 12 منطقة، وجرت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي، من جهة أخرى وعلى الصعيد الخارجي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة أيضًا، اتفاق مملكة البحرين وإسرائيل على إبرام اتفاق سلام، واصفًا إياه بـ"الإنجاز التاريخي"، وقال "ترامب" عبر حسابه الرسمي في تويتر": "صديقانا العظيمان إسرائيل ومملكة البحرين يتفقان على اتفاق سلام".

https://sabq.org/fZ5K6k

https://sabq.org/NX8HKn

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة، السبت، أن الشركات التابعة له تقود النمو الاقتصادي في قطاعات عدة في المملكة، مبينًا عبر حسابه على "تويتر" أنه نجح خلال السنوات القليلة الماضية، في إنشاء 28 شركة مملوكة له بالكامل، منها "نيوم" و"القدية"، و"البحر الأحمر"، و"أمالا"؛ بهدف تطوير قطاعات جديدة، ودعم القطاعات الناشئة لاقتصاد مزدهر يحقق "رؤية 2030"، وفيما أفادت وزارة الصحة، بتسجيل 643 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد؛ ليصبح الإجمالي 325.050 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 301.836 حالة، بعد تسجيل 903 حالة تعافٍ جديدة، بينما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 4.240 حالة وفاة، بعد تسجيل 27 حالة وفاة جديدة، أفاد برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان بأنه أصدر 3.271 عقدًا للأراضي السكنية للمستفيدين من البرنامج خلال شهر أغسطس الماضي؛ ضمن خياراته المتنوعة لتسهيل تملّك الأسر السعودية.

https://sabq.org/c8NVYQ

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