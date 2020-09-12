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5 لاعبين من الهلال مصابون بكورونا.. وفحوصات لجميع المشاركين في "أبطال آسيا"

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5 لاعبين من الهلال مصابون بكورونا.. وفحوصات لجميع المشاركين في "أبطال آسيا" 5 لاعبين من الهلال مصابون بكورونا.. وفحوصات لجميع المشاركين في "أبطال آسيا"
خضعوا للعزل مع تطبيق الإجراءات الاحترازية

5 لاعبين من الهلال مصابون بكورونا.. وفحوصات لجميع المشاركين في

قام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالتنسيق مع الجهات الصحية في قطر، بإجراء الفحوصات الطبية لجميع المشاركين في دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة غرب القارة، عند وصولهم إلى الدوحة.

ولغاية الآن، أظهرت نتائج الفحوصات أن خمسة لاعبين من نادي الهلال السعودي وأحد أعضاء الجهاز الإداري للفريق، بالإضافة إلى لاعب واحد من نادي الدحيل القطري، جاءت نتائجهم إيجابية للإصابة بالفايروس.

ويتم تقديم كامل العناية الطبية والدعم المناسبين لكلا الفريقين، كما يخضع جميع الأفراد الذين جاءت نتيجة فحصهم إيجابية للمتابعة الطبية، مع تطبيق إجراءات العزل بحسب متطلبات السلامة وبروتوكولات كوفيد-19 المتبعة في البطولة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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