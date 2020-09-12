وضع وريثة عرش إسبانيا في الحجر بعد تسلل "كورونا" إليها بالمدرسة

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تخضع مع زملاء فصلها لاختبار الفيروس

كشف البلاط الملكي في إسبانيا، اليوم (السبت)، عن وجود الأميرة ليونور، وريثة العرش، في الحجر الصحي بعد أن أكدت الفحوص وجود حالة كورونا في مدرستها.

وبين متحدث باسم البلاط الملكي أن والدها الملك فيليبي ووالدتها الملكة لتيتثيا سيواصلان أداء مهامهما الملكية في الوقت الراهن، الذي تكافح فيه إسبانيا لاحتواء ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا، وفقاً لـ "رويترز".

وستخضع الأميرة البالغة من العمر 14 عاماً لاختبار فيروس كورونا، هي وزملاء فصلها بمدرسة سانتا ماريا دو لوس روساليس في مدريد.

وكان ثمانية ملايين طفل إسباني قد عادوا لفصولهم الدراسية الأسبوع الماضي، لكن بعض المدارس أغلقت أبوابها أو بعض فصولها بعدما أظهرت الاختبارات إصابة تلاميذ بـ"كوفيد-19".

وسجلت إسبانيا 4708 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لهذا المرض يوم أمس؛ ليرتفع الإجمالي إلى 566.326 إصابة، وهو أعلى عدد في غرب أوروبا، وزاد إجمالي عدد الوفيات بالمرض إلى 29.747.