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ليبيا: 440 حالة إصابة جديدة بكورونا وحالتا وفاة

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ليبيا: 440 حالة إصابة جديدة بكورونا وحالتا وفاة ليبيا: 440 حالة إصابة جديدة بكورونا وحالتا وفاة
شفاء 178 حالة وحصيلة المتعافين تبلغ 12,100

ليبيا: 440 حالة إصابة جديدة بكورونا وحالتا وفاة

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم تسجيل 440 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 178 حالة جديدة، وحالتي وفاة.

وأوضح المركز أنه تسلّم أمس 1999 عينة من المختبرات المنتشرة في عدد من المناطق، مؤكدا أن نتائج 1559 عينة جاءت سلبية، و440 إيجابية، موزعة إلى 281 حالة جديدة غير مخالطة، و159 مخالطة.
وأشار إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغت 22 ألفا و348 حالة، فيما لا يزال 9 آلاف و849 منها نشطة، و12 ألف و100 متعافٍ، و354 حالة وفاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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