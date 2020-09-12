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"إغاثي الملك سلمان" يواصل علاج الجرحى اليمنيين داخل المملكة وخارجها

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"إغاثي الملك سلمان" يواصل علاج الجرحى اليمنيين داخل المملكة وخارجها "إغاثي الملك سلمان" يواصل علاج الجرحى اليمنيين داخل المملكة وخارجها
في إطار المشروعات الصحية المقدمة لدعم القطاع الطبي باليمن

تواصل المملكة العربية ، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، علاج الجرحى والمصابين اليمنيين وتقديم مختلف الخدمات الطبية لهم داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

وقد استفاد من هذه الخدمات منذ إنشاء المركز في مايو 2015م حتى الآن أكثر من 24 ألف جريح ومصاب يمني.

وقام المركز بعلاج 9,279 جريحا داخل المملكة و9,014 جريحا داخل اليمن، ونقل 518 جريحا ومصابا لعلاجهم في الأردن والسودان والهند على نفقة المملكة، وعلاج 5,138 مستفيدا في مراكز الأطراف الصناعية في عدن و مأرب وتعز.

يأتي ذلك في إطار المشروعات الصحية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم القطاع الطبي في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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