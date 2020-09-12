"من البيت".. كيف تتصالح على مخالفات البناء إلكترونيا؟ "خطوات ومستندات"

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مصراوي Masrawy



كتب- محمد نصار:

تشهد المراكز التكنولوجية بمختلف الأحياء والمراكز والمدن بجميع المحافظات زحاما كبيرا وتكدسا من جانب المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء الخاصة بهم قبل نهاية المهلة المحددة من الحكومة.

ويمكن للمواطنين الراغبين في التصالح على المخالفات الخاصة بهم إتمام جميع الإجراءات إلكترونيا دون الحاجة للذهاب إلى الأحياء، وذلك من خلال الدخول على بوابة خدمات المحليات، من خلال الرابط التالي.. اضغط هنا

https://lgs.gov.eg/#/home

وعقب الدخول على البوابة سيتحتم على المواطن إنشاء حساب باسمه عليها من خلال إدخال الرقم القومي من خلال الضغط على علامة مستخدم جديد، أعلى يسار الشاشة، وإدخال البيانات المطلوبة.

بعد ذلك سيتم الدخول على الصفحة الرئيسية للبوابة، واختيار ملف خدمات البناء.



أسفل يمين الشاشة يتم اختيار ملف التصالح في مخالفات البناء، وبالضغط عليه سيتم تحويلك إلى صفحة طلب التصالح عن مخالفات البناء.

عقب ذلك يتم اختيار المحافظة والمدينة، ويتم تحميل الملفات والمستندات المطلوبة للتصالح، والضغط على تسجيل.

سيتم تحويلك للدخول على صفحات أخرى عقب التسجيل تقودك في النهاية إلى استكمال باقي الإجراءات والشروط لإتمام عملية التصالح في المخالفة.

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، المتحدث الرسمي للوزارة، إن بوابة خدمات المحليات خدمة جديدة في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، لافتا إلى أنه تم إتاحة خدمة التصالح على مخالفات البناء عبر البوابة بشكل إلكتروني وذلك في عدد من المحافظات.

وأضاف قاسم، لمصراوي، أنه عقب تحميل صور ضوئية من المستندات المطلوبة للتصالح يتم استكمال باقي الخطوات وصولا إلى سداد رسوم الجدية التي يتم تحديدها وفقا لحجم المخالفة ونوعها، ويتم طباعة استمارة نموذج 3 والذي يوقف أي إجراءات عقابية ضد المخالفين حتى إتمام استكمال التصالح بشكل نهائي.

وأشار متحدث الوزارة، إلى أنه يتم طلب أصول المستندات التي تم رفعها عبر الموقع وذلك في الحي التابع له، لافتا على أنه عقب انتهاء جميع خطوات التصالح على المخالفة يتم إرسال ما يفيد إتمام التصالح وتوفيق الأوضاع للمواطن من خلال مكتب البريد التابع لمنطقته.

وتنتهي المهلة المحددة لدفع رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء يوم 15 سبتمبر الجاري، كما تنتهي المهلة المحددة للتقدم بطلبات التصالح على المخالفات يوم 30 سبتمبر، مع تأكيد رئيس الوزراء على عدم مدها مرة أخرى.

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