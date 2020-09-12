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.. بدء توزيع أول دفعة من لقاح "سبوتنيك V" على الأقاليم

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روسيا.. بدء توزيع أول دفعة من لقاح "سبوتنيك V" على الأقاليم .. بدء توزيع أول دفعة من لقاح "سبوتنيك V" على الأقاليم
"الصحة": سيتم تنظيم تلقيح المواطنين خاصة الفئات الأكثر عُرضة

روسيا.. بدء توزيع أول دفعة من لقاح

أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم السبت، بدء توزيع أول دفعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد المستجد على الأقاليم الروسية.

وقالت الوزارة في بيان أوردته، اليوم السبت، وكالة "سبوتنيك": "خلال توزيع الدفعة الأولى، سيتم ترتيب الإجراءات اللوجستية الخاصة بإمداد الأقاليم الروسية باللقاح وتوزيعه وتنظيم تلقيح المواطنين، وخاصة من الفئات الأكثر عرضة للخطر".

وسجلت وزارة الصحة الروسية، يوم 11 من أغسطس الماضي، اللقاح ضد فيروس كورونا، وأطلقت عليه اسم "سبوتنيك V"، وعمل على إنتاج اللقاح متخصصون في مركز "غامالي" بدعم من صندوق الاستثمار المباشر الروسي. اللقاح الروسي سبوتنيك V

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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