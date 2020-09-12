وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار

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أكد أن هذا الأمر سينعكس على خدمة المصالح العليا للبلاد داخليًّا وخارجيًّا

كشف وزير الداخلية البحريني، الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، أن إعلان تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين و"إسرائيل" يُعد إجراء سياديًّا، ويمثل موقفًا شجاعًا، يعكس حكمة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وهذا الأمر سينعكس على خدمة المصالح العليا لمملكة البحرين داخليًّا وخارجيًّا، ويساهم في تعزيز الأمن والاستقرار، ونشر مظاهر النماء والازدهار.

وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء البحرين، فقد أوضح آل خليفة أن البحرين تبقى وطن السلام والأمان، ومهد التعايش والانفتاح على الآخر، وهو نهج أصيل وممتد في إطار عهد الولاء والانتماء والروح الوطنية الأصيلة.البحرين إسرائيل