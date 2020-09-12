"السيسي": إقامة علاقات دبلوماسية بحرينية إسرائيلية خطوة مهمة لإرساء السلام بالمنطقة

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خلال تغريدتين عبر الحساب الرسمي للرئيس المصري على تويتر

نوه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بإقامة علاقات دبلوماسية بين مملكة البحرين وإسرائيل، مشيراً إلى أنها الخطوة الهامة نحو إرساء الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط وبما يحقق التسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية.

وتفصيلاً، جاء ذلك في تغريدتين عبر حسابه الرسمي بمنصة تويتر جاء فيها: "تابعت باهتمام بالغ البيان الثلاثي الصادر من الولايات المتحدة الأمريكية والبحرين وإسرائيل بشأن التوافق حول إقامة علاقات دبلوماسية بين مملكة البحرين وإسرائيل.

وأضاف: وإذ أثمن هذه الخطوة الهامة نحو إرساء الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط وبما يحقق التسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية.

واختتم التغريدة قائلاً: أتقدم بالشكر لكل القائمين على تنفيذ هذه الخطوة التاريخية.البحرين إسرائيل الرئيس المصري