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تسجِّل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة

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مصر تسجِّل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة تسجِّل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة
ارتفع إجمالي الإصابات إلى 100708 بينهم 82473 متعافيًا

مصر تسجِّل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الجمعة خروج 876 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 82473 حالة حتى اليوم.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 151 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة هو 100708 حالات، من ضمنهم 82473 حالة تم شفاؤها، و5607 حالات وفاة.

وأشار "مجاهد" إلى أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.فيروس كورونا الجديد مصر وزارة الصحة والسكان المصرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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