أخبار عاجلة

"الجبير" يستقبل سفير تركمانستان ويستعرض دعم العلاقات والموضوعات المشتركة -
مواطنو "خضراء شرائع مكة" يعانون بسبب تكدس المياه والمخلفات -
إعلاميو مكة يترقبون مصير استفساراتهم.. هل ستتأثر باتفاقية المديرية والتجمع الصحية؟ -
"الصحة" تطلق حملة #أغلى_شنطة لحمايتك وحماية أحبابك -
"المياه" تبرم مذكرة تفاهم مع "قطرة" -
الأمم المتحدة تحمل حكومة ميانمار مسؤولية إبادة "الروهينجا" -
"حمودة" مديرًا للعلاقات المجتمعية بأمانة جدة -
"المياه" تبرم مذكرة تفاهم مع "قطرة" -
الأمم المتحدة تحمل حكومة ميانمار مسؤولية إبادة "الروهينجا" -
"حمودة" مديرًا للعلاقات المجتمعية بأمانة جدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

في عصر كورونا.. جمهور "طائرة الوحدة " يحضرون بصورهم لمؤازرة فريقهم

Print
في عصر كورونا.. جمهور "طائرة الوحدة " يحضرون بصورهم لمؤازرة فريقهم في عصر كورونا.. جمهور "طائرة الوحدة " يحضرون بصورهم لمؤازرة فريقهم
لدعم الفرسان أمام الأهلي وخطف كأس الاتحاد

في عصر كورونا.. جمهور

أنهى القائمون على كرة الطائرة بنادي الوحدة بمكة المكرمة، الترتيبات الأخيرة والمتمثلة في وضع صور للجمهور تحاكي حضورهم بالمدرجات في المباراة التي ستجمع الوحدة والأهلي في نهائي كأس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة، بصالة النادي بالعاصمة المقدسة.

وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها على مستوى الملاعب سواءً كانت كرة القدم أو الطائرة أو نحوهما، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب معلومات " سبق " فإن القائمين على صالة نادي الوحدة لكرة الطائرة قد أكملوا الترتيبات ووضعوا 100 صورة في المدرجات لمؤازرة الفريق؛ في المباراة التي تجمعه مع الأهلي في نهائي كأس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة مساء اليوم السبت.

وجاءت هذه المبادرة تقديراً وعرفاناً للجمهور لعدم تمكنه من الحضور بسبب جائحة كورونا.

في عصر كورونا.. جمهور

في عصر كورونا.. جمهور

الجديد الوحدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
موريتانيا تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

موريتانيا تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

موريتانيا تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

موريتانيا تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8256.07 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8256.07 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8256.07 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8256.07 نقطة

شبكة عيون الإخبارية