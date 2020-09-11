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"الفيصل" يُجري اتصالاً بممثلي المشاركين في دوري أبطال آسيا

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"الفيصل" يُجري اتصالاً بممثلي السعودية المشاركين في دوري أبطال آسيا "الفيصل" يُجري اتصالاً بممثلي المشاركين في دوري أبطال آسيا
للاطمئنان على استعدادات الفرق الأربعة كافة

أجرى وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم الجمعة اتصالاً هاتفيًّا بممثلي المشاركين في مسابقة دوري أبطال آسيا 2020 (النصر، التعاون، الهلال والأهلي)، وذلك لدى وصولهم إلى مقر إقامتهم في الدوحة.

وجرى خلال اتصال وزير الرياضة الاطمئنان على استعدادات الفرق الأربعة كافة، والوقوف على جاهزيتهم قبيل استكمال المنافسة في 14 سبتمبر الجاري.

وشدَّد وزير الرياضة خلال اتصاله على ثقته بأندية الوطن لتحقيق أفضل النتائج، والظهور بالمستوى المميز الذي يعكس تطور المنافسات الكروية في السعودية، ومواصلة تقديم أفضل العطاءات التي تضمن الحفاظ على اللقب القاري لأحد الأندية السعودية المشاركة، ورفع راية الوطن عاليًا في المحفل القاري.وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل دوري أبطال آسيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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