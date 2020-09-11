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"تعديات بيش" تزيل 500 ألف متر مربع بالخبطة

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"تعديات بيش" تزيل 500 ألف متر مربع بالخبطة "تعديات بيش" تزيل 500 ألف متر مربع بالخبطة
في مواقع مختلفة بقرية الخبطة شملت 40 حوشاً

أرشيفية

أزالت لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بمحافظة بيش، عدداً من التعديات تقع شرق المحافظة بقرية الخبطة في مركز مسلية بمساحة تقريبية تبلغ 500 ألف متر مربع من الأراضي المُعتدَى عليها.

وأوضح محافظ بيش حسن أبو شرحة، أن التعديات جرت في مواقع مختلفة بقرية الخبطة شملت 40 حوشاً، أُحدثت على أراض عامة بمساحة تبلغ نحو 500 ألف متر مربع، حيث أزالتها اللجنة وسلمت الأراضي لبلدية محافظة بيش، مؤكداً استمرار اللجنة بمراقبة ومتابعة أي إحداثيات جديدة تقع في أماكن لا تثبت ملكيتها للمواطن وتطبيق الأنظمة والتعليمات دون هوادة أو تقصير وسوف تُطبّق الغرامات النظامية بحق من قاموا بالإحداث بتلك المواقع.

وأبانت لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بالمحافظة، أن من يتعاون مع اللجنة ويقوم بإزالة ما أحدثه على أراضي الممتلكات العامة للدولة بنفسه قبل أن تبادر اللجنة بإزالتها فإن اللجنة سوف تراعي ذلك لتخفيف الغرامات النظامية اللاحقة لتكون بحدها الأدنى.إزالة تعديات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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