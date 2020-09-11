ينبع تحتضن معسكر الأخضر للكرة الشاطئية.. والتدريبات على ملعب الهيئة الملكية

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استدعاء 18 لاعبًا استعدادًا للاستحقاقات المقبلة

أعلن مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية، البرازيلي إليكس براغا، قائمة اللاعبين المختارين للانضمام للمعسكر الداخلي الذي سيُقام بمدينة ينبع خلال الفترة من 12 إلى 27 سبتمبر الجاري استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والعربية والآسيوية المقبلة.

وضمت القائمة 18 لاعبًا، هم: سلطان الشمري، سلطان القحطاني، أحمد شاجري، عبد المحسن سليمان، فؤاد خواجي، يحيى طميحي، يحيى الجابري، محسن ملهي، حسام أحمد، حسن جعام، علي مشني، مبارك الدوسري، هلال الزهراني، صالح القرني، عبد الله هزازي، فهد البيشي، علي حساني ومحمد هيازع.

من جانبه، أكد مدير المنتخب عبد المحسن المعمر أن المعسكر يأتي ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة، التي تتمثل في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، ودورة الألعاب الآسيوية، والبطولة الخليجية.

وأضاف بأن المعسكر الذي سيقام في مدينة ينبع يمثل المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي. وسيجري الأخضر تدريباته على ملعب الهيئة الملكية في ينبع.المنتخب السعودي