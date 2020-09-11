فيتوريا وحمد الله و"غروهي ".. يحصدون جوائز أفضلية شهر أغسطس

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في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

حصد البرتغالي روي فيتوريا، والمغربي عبد الرزاق حمد الله، والبرازيلي مارسيلو غروهي أفضلية جوائز رابطة الدوري السعودي للمحترفين لشهر أغسطس التي شهدت إقامة سبع جولات ابتداء من الجولة 24 وحتى الجولة 30 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومنحت اللجنة الفنية في الرابطة، جائزة أفضل مدرب لشهر أغسطس للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر، في حين حصد المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي النصر جائزة أفضل لاعب، أما جائزة أفضل حارس فقد ذهبت للبرازيلي مارسيلو غروهي حارس مرمى نادي الاتحاد.

ووفقاً لآلية توزيع جوائز الشهر الجديدة التي أعلنت عنها اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي أواخر يوليو الماضي بسبب توقف النشاط الرياضي لأكثر من أربعة أشهر إثر جائحة كورونا منذ منتصف مارس الماضي، فقد ضمت جائزة شهر أغسطس المواجهات السبع الأخيرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تم ضم مواجهات الجولة 23 والتي استؤنف بها النشاط الرياضي بداية أغسطس الماضي إلى الجولتين 21 و22 والتي أقيمت في شهر مارس 2020.

وتضم اللجنة الفنية كلاً من خالد القروني وتركي السلطان وسلطان اللحياني وخالد الشنيف ويوسف الغدير، والتي وقع اختيارها على الفائزين بالجوائز البالغة قيمتها 50 ألف ريال لكل فائز، طبقاً لمعايير تم الإعلان عنها في وقت سابق.

يذكر أن الرابطة قد أعلنت منذ بداية الموسم الرياضي 2019 – 2020 عن رصدها لجائزة شهرية لأفضل مدرب وأفضل لاعب وأفضل حارس، والتي يمنح كل فائز منهم مبلغ 50 ألف ريال.دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين النصر الاتحاد الدوري السعودي للمحترفين