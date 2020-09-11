أخبار عاجلة

"الجبير" يستقبل سفير تركمانستان ويستعرض دعم العلاقات والموضوعات المشتركة -
مواطنو "خضراء شرائع مكة" يعانون بسبب تكدس المياه والمخلفات -
إعلاميو مكة يترقبون مصير استفساراتهم.. هل ستتأثر باتفاقية المديرية والتجمع الصحية؟ -
"الصحة" تطلق حملة #أغلى_شنطة لحمايتك وحماية أحبابك -
"المياه" تبرم مذكرة تفاهم مع "قطرة" -
الأمم المتحدة تحمل حكومة ميانمار مسؤولية إبادة "الروهينجا" -
"حمودة" مديرًا للعلاقات المجتمعية بأمانة جدة -
"المياه" تبرم مذكرة تفاهم مع "قطرة" -
الأمم المتحدة تحمل حكومة ميانمار مسؤولية إبادة "الروهينجا" -
"حمودة" مديرًا للعلاقات المجتمعية بأمانة جدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"نيوم في الحالمين".. مسابقة شعرية ينظمها "أدبي تبوك" بمناسبة اليوم الوطني

Print
"نيوم في عيون الحالمين".. مسابقة شعرية ينظمها "أدبي تبوك" بمناسبة اليوم الوطني "نيوم في الحالمين".. مسابقة شعرية ينظمها "أدبي تبوك" بمناسبة اليوم الوطني
خصص النادي مبالغ نقدية لأصحاب المراكز الفائزة تقدر بـ 22 ألف ريال

أعلن نادي تبوك الأدبي مسابقة شعرية وطنية بمناسبة اليوم الوطني التسعين للمملكة العربية . ودعت الهيئة الإدارية بالنادي الشعراء والشاعرات للمشاركة في هذه المسابقة.

وتفصيلاً، جاءت شروط المسابقة على النحو الآتي:

- ألا تتجاوز القصيدة ٢٠ بيتًا.

- ألا تقل القصيدة عن ١٠ أبيات للقصيدة العمودية، ولا تزيد على ٤٠ سطرًا، ولا تقل عن ٢٠ سطرا لقصيدة التفعيلة.

- المشاركة متاحة لجميع الشعراء من مناطق ومحافظات السعودية كافة من المواطنين والمقيمين.

- أن تلتزم المشاركة بمدلول العنوان المنبثق من رؤية سمو ولي العهد -حفظه الله- في قوله: "مشروع (نيوم) موقع ومكان الحالمين فقط".

- أقصى موعد لاستقبال المشاركات مساء يوم الأربعاء ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٠م.

- تُرسل المشاركات على البريد الإلكتروني للنادي‏Tabukpublications@gmail.com.

وخصص نادي تبوك الأدبي مبالغ نقدية لأصحاب المراكز الفائزة؛ إذ سيحصل صاحب المركز الأول على مبلغ قدره عشرة آلاف ريال، والمركز الثاني مبلغ سبعة آلاف ريال، والمركز الثالث خمسة آلاف ريال.أدبي تبوك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8256.07 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8256.07 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8256.07 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8256.07 نقطة

"المواصفات السعودية": أصدرنا 5776 شهادة اعتراف مناظرة لـ"IECEE"

"المواصفات السعودية": أصدرنا 5776 شهادة اعتراف مناظرة لـ"IECEE"

وزير السياحة المصري "يهاتف" الخطيب ويبحث تنشيط السياحة السعودية

وزير السياحة المصري "يهاتف" الخطيب ويبحث تنشيط السياحة السعودية

شبكة عيون الإخبارية