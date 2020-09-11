أخبار عاجلة

"الجبير" يستقبل سفير تركمانستان ويستعرض دعم العلاقات والموضوعات المشتركة -
مواطنو "خضراء شرائع مكة" يعانون بسبب تكدس المياه والمخلفات -
إعلاميو مكة يترقبون مصير استفساراتهم.. هل ستتأثر باتفاقية المديرية والتجمع الصحية؟ -
"الصحة" تطلق حملة #أغلى_شنطة لحمايتك وحماية أحبابك -
"المياه" تبرم مذكرة تفاهم مع "قطرة" -
الأمم المتحدة تحمل حكومة ميانمار مسؤولية إبادة "الروهينجا" -
"حمودة" مديرًا للعلاقات المجتمعية بأمانة جدة -
"المياه" تبرم مذكرة تفاهم مع "قطرة" -
الأمم المتحدة تحمل حكومة ميانمار مسؤولية إبادة "الروهينجا" -
"حمودة" مديرًا للعلاقات المجتمعية بأمانة جدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مشاركة "مارتينيز" والثلاثي في تدريبات النصر.. اليوم في الدوحة

Print
يكثف تحضيراته لمواجهة سباهان الإيراني في دوري الأبطال

مشاركة

شهدت تدريبات الفريق الكروي الأول بنادي النصر، اليوم الجمعة، بالعاصمة القطرية الدوحة استعداداً لاستئناف منافسات دوري أبطال آسيا، مشاركة الأرجنتيني جونزالو مارتينيز، المنضم حديثاً إلى صفوف الفريق.

كما شهدت مشاركة الثلاثي عبد المجيد الصليهم وعلي لاجامي إضافة إلى عبد العزيز علاوي في أول حصة تدريبية لهم.

وكانت بعثة النصر وصلت إلى قطر، الخميس، والذي يستعد لمواجهة سباهان أصفهان الإيراني يوم الـ15 من الشهر الجاري.

النصر يأتي في المركز الثاني في مجموعته خلف السد القطري الذي يتساوى معه بالنقاط 4 لكل منهم ويتقدم عليه بفارق الأهداف.

مشاركة

مشاركة

مشاركة

النصر دوري أبطال آسيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الجبير" يستقبل سفير تركمانستان ويستعرض دعم العلاقات والموضوعات المشتركة

"الجبير" يستقبل سفير تركمانستان ويستعرض دعم العلاقات والموضوعات المشتركة

مواطنو "خضراء شرائع مكة" يعانون بسبب تكدس المياه والمخلفات

مواطنو "خضراء شرائع مكة" يعانون بسبب تكدس المياه والمخلفات

إعلاميو مكة يترقبون مصير استفساراتهم.. هل ستتأثر باتفاقية المديرية والتجمع الصحية؟

إعلاميو مكة يترقبون مصير استفساراتهم.. هل ستتأثر باتفاقية المديرية والتجمع الصحية؟

"الصحة" تطلق حملة #أغلى_شنطة لحمايتك وحماية أحبابك

"الصحة" تطلق حملة #أغلى_شنطة لحمايتك وحماية أحبابك

شبكة عيون الإخبارية