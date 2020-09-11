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انفجار يهز طهران.. قتيل ودمار في مبانٍ وسيارات والأسباب غامضة

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انفجار يهز طهران.. قتيل ودمار في مبانٍ وسيارات والأسباب غامضة انفجار يهز طهران.. قتيل ودمار في مبانٍ وسيارات والأسباب غامضة
تدمير كامل لمعمل بطاريات بمنطقة نسيم جنوب غرب.. والتحقيقات جارية

انفجار يهز طهران.. قتيل ودمار في مبانٍ وسيارات والأسباب غامضة

قتل شخص ووقعت أضرار في العديد من المباني والسيارات جراء انفجار لم تتضح أسبابه وقع ،اليوم الجمعة، في معمل للبطاريات في محافظة طهران، بحسب ما ذكرت وكالات أنباء محلية.

ووفق "العربية.نت": أفادت وكالتا مهر وتسنيم عن وقوع الانفجار في منطقة نسيم شهر جنوب غرب العاصمة الإيرانية.

ونقلت "تسنيم" عن مسؤول دائرة الإطفاء المحلية إيراج تركماني؛ قوله إن الانفجار تسبب في "تدمير كامل لمعمل البطاريات، وأدى إلى مقتل شخص وخسارة آخر لأحد أطرافه"، مشيرًا إلى أن أسبابه لم تتضح بعد، والتحقيقات جارية لتحديدها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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