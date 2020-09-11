تقرير لجنة تحلية المياه وتطوير التعليم عن بُعد على طاولة "الشورى" السعودي

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الرياض – مباشر: يناقش مجلس الشورى السعودي خلال جلسته الاعتيادية، الأسبوع المقبل، تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي.

كما يتطرق المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مشروع نظام الإعلان والتسويق المقدم استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، وفق وكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الجمعة.

وعلى صعيد أعمال الجلسة العادية السادسة والخمسين التي يعقدها الأربعاء المقبل، يناقش المجلس تقريراً تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي، وذلك بعد أن يستمع إلى رأي اللجنة بشأن تقرير الوزارة وما قدمته عليه من توصيات بعد أن انهت دراسته.

ووضعت اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس مطالبة وزارة التعليم بإعداد دراسة لإعادة تأهيل وتوزيع الموارد البشرية في الوزارة وفق متطلباتها واحتياجاتها واحتياجات إدارات التعليم في مختلف مناطق المملكة.

كما طالبت اللجنة في تقريرها الوزارة بتجويد وتطوير التعليم عن بعد والتعليم المدمج بما يضمن استخدامها تكاملياً مع التعليم الاعتيادي، مؤكدة في تقريرها أن المستقبل لزيادة الاعتماد على الوسائل التقنية ليس كبديل وإنما مكمل ويتكامل مع التعليم الاعتيادي.

ويناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للجمارك للعام المالي للعام المالي، وأكدت اللجنة في رأيها أهمية الاعتماد على التقنية الحديثة مع العنصر البشري، وذلك بوضع أنظمة الفحص بالأشعة والكاميرات في الأماكن المناسبة بالمنافذ الجمركية، لتسهيل الإجراءات الجمركية بما فيها التفتيش للحد من البضائع الممنوعة والمخالفة للمواصفات والمقاييس.

كما يطرح المجلس خلال هذه الجلسة تقريراً تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1440/1441هـ للمناقشة، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى رأي اللجنة بشأن تقرير الوزارة وما قدمته عليه من توصيات بعد أن انهت دراسته.

ودعت اللجنة في أبرز توصياتها وفق تقريرها المرفوع إلى المجلس وزارة الحج والعمرة باستكمال تطوير تطبيقات ذكية للخدمات التي تقدمها، بالتنسيق مع الجهات المعنية ومن ذلك تطبيق الحصول على التصاريح اللازمة للوصول للأماكن المطلوبة، وتطبيق لإرشاد التائهين.

وطالبت اللجنة في تقريرها الوزارة إلى التنسيق مع الجهات المعنية، للتأكد من توفر مساكن للحجاج والمعتمرين والزوار، بمواصفات جيدة وتحديث تنظيم مساكن الحجاج بحيث يتضمن شروط ومواصفات هذه المساكن وضوابط ترخيصها.

إلى ذلك يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع تعديل الفقرة (الثانية) من المادة (السادسة والعشرين) من نظام العمل المقدم استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

وطالبت اللجنة في تقريرها بالموافقة على التعديل المقترح بعد أن انهت دراسته، حيث رأت اللجنة أن هذا المقترح يدعم توجهات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وينسجم مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تخفيض نسبة البطالة إلى أن تصل إلى (7 بالمائة) وتوفير بيئة العمل المناسبة للمواطن السعودي.

وأكدت اللجنة في رأيها أن وضع نسبة لتوطين الوظائف القيادية بنسبة لا تقل عن (75 بالمائة) سيسهم في حرص أصحاب الشركات والمؤسسات ومجالس إدارتها على وضع خطط عملية منهجية لاستقطاب وتأهيل وتوجيه طاقات الشباب والشابات السعوديين وبناء قدراتهم المهنية والفنية، إضافة إلى بناء الخبرة لديهم في القيادة والإدارة الاستراتيجية مع الحفظ على نسبة (25 بالمائة) من القياديين غير السعوديين المشهود لهم كأنموذج لأفضل الممارسات العالمية في تخصصاتهم بالإضافة إلى شغفهم لنقل خبراتهم للشباب السعودي.

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