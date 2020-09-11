أخبار عاجلة

"المياه" تبرم مذكرة تفاهم مع "قطرة" -
الأمم المتحدة تحمل حكومة ميانمار مسؤولية إبادة "الروهينجا" -
"حمودة" مديرًا للعلاقات المجتمعية بأمانة جدة -
إلغاء نتائج مباريات الوحدة الإماراتي .. بعد الانسحاب بسبب "كورونا" -
الأرض قد تعود للدولة.. "العمري": 3 خيارات أمام ملاك الأراضي -
الدرعية التاريخية تحتفل بجمعية الإمام وسيرة بلاد الحرمين -
واشنطن تعترض على اختصاص "العدل الدولية" في قضية عقوبات إيران -
"فيصل بن فرحان" يجري اتصالاً هاتفياً بوزير الشؤون الخارجية التونسي -
بلدية ينبع تغلق 4 منشآت تجارية وغذائية وتصدر 3 إشعارات لأخرى مخالفة -
"فيتوريا" بلغة الواثق: "الآسيوية" هدفنا الآن.. ونملك عناصر تمثل مستقبل النصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الرئيس الأمريكي: لدينا نظام أسلحة نووية "لم يملكه أحد من قبل"

Print
الرئيس الأمريكي: لدينا نظام أسلحة نووية "لم يملكه أحد من قبل" الرئيس الأمريكي: لدينا نظام أسلحة نووية "لم يملكه أحد من قبل"
قال: لا يعرف أحد شيئًا عنه ولا حتى قادة والصين

الرئيس الأمريكي: لدينا نظام أسلحة نووية

أثار كتاب "غضب" الجديد لبوب وودورد عن الرئيس الأمريكي دونالد ، جدلًا واسعًا في أوساط المحللين العسكريين في أنحاء العالم، بشأن التصريحات التي تباهى فيها "ترامب" للصحافي بشأن نظام أسلحة نووية محتمل "لم يملكه أحد من قبل".

وطبقًا للكتاب، كَشَف ترامب معلومات دفاعية بالغة السرية في واحدة من 17 مقابلة مسجلة أجراها وودورد مع الرئيس الأمريكي أوردها في كتابه الذي يحمل عنوان "غضب".

ويقول ترامب إن حكومته أنشأت نظام أسلحة لا يعرف أحد شيئًا عنه، ولا حتى قادة روسيا والصين، وألمح إلى أنه "نووي".

لكن مقطع المقابلة الصوتية المؤلف من 54 كلمة والمسجل في 5 ديسمبر 2019 والذي أصدره وودورد مع الكتاب، يثير الحيرة بقدر ما يكشف من معلومات؛ إذ عندما يقول ترامب "نووي" يتوقف في منتصف الكلمة، كما لو كان يصحح لنفسه، ثم يقول "نظام أسلحة".

ويضيف: "لدينا أمور لم ترها أو تسمع عنها حتى. لدينا أمور لم يسمع عنها (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، ولا (الرئيس الصيني) شي جينبينغ، لا أحد. ما نملكه لا يصدق".

وأوضح وودورد أنه تأكد بشكل منفصل مع مصادر أن الولايات المتحدة لديها سلاح سري جديد؛ لكنه لم يذكر ما إذا كان نوويًّا أم لا؛ لكن خبراء الأسلحة يقولون إنهم غير متأكدين مما إذا كان الأمر الذي تحدث عنه ترامب صحيحًا أم أنه كان مجرد محاولة جوفاء للتباهي، وهو أمر معروف عن الرئيس الأمريكي.

وقال هانز كريستنسن، مدير مشروع المعلومات النووية في اتحاد العلماء الأمريكيين: إنه يمكن أن يكون رأسًا نوويًّا منخفض القوة "دبليو 76- 2" استُخدم للمرة الأولى على غواصة نووية في يناير، بعد شهر من ذكر ترامب الأمر لوودورد، نقلًا عن موقع "مونت كارلو الدولية".دونالد ترامب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ملعب ONTime -محمد زيدان:ألعب في صفوف أساطير بروسيا دوتموند حالياً وخضت مع الفريق العديد من المباريات

ملعب ONTime -محمد زيدان:ألعب في صفوف أساطير بروسيا دوتموند حالياً وخضت مع الفريق العديد من المباريات

ترامب: بايدن لا يملك حذاقة التفاوض مع روسيا والصين.. آسف نحتاج إلى الأذكياء

ترامب: بايدن لا يملك حذاقة التفاوض مع روسيا والصين.. آسف نحتاج إلى الأذكياء

ترامب: بايدن لا يملك حذاقة التفاوض مع روسيا والصين.. آسف نحتاج إلى الأذكياء

ترامب: بايدن لا يملك حذاقة التفاوض مع روسيا والصين.. آسف نحتاج إلى الأذكياء

قبل تنفيذ تهديد ترامب بـ24 ساعة.. شراكة صينية- أمريكية في تطبيق "تيك توك"

قبل تنفيذ تهديد ترامب بـ24 ساعة.. شراكة صينية- أمريكية في تطبيق "تيك توك"

شبكة عيون الإخبارية