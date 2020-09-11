العيادات الطبية التغذوية تواصل تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بالحديدة

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بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية

واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خلال الأسبوع الماضي بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات في الفترة من 27 أغسطس حتى 2 سبتمبر 2020م، في قسم الرعاية التكاملية 1,893 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 328 شخصًا، وعيادة التغذية العلاجية 37 شخصًا، وعيادة الجراحة والتضميد 234 فردًا، وعيادة الولادة 21 حالة، وقسم الإحالة الطبية 3 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 1,056 شخصًا، وقسم المصابين بالأوبئة 563 فردًا.

كما أجرى الفحص المخبري لـ 3,458 مريضًا، وصرفت الأدوية لـ 2,949 مريضًا، واستقبل قسم التنويم 11 مستفيدًا، وقسم تخطيط القلب ونقل الدم 20 فردًا، وراجع قسم الرعاية الصحية 1,153 شخصًا.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية