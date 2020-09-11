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ابتداء من الليلة.. موريتانيا تُعيد فتح مطارها الدولي أمام الرحلات الخارجية

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ابتداء من الليلة.. موريتانيا تُعيد فتح مطارها الدولي أمام الرحلات الخارجية ابتداء من الليلة.. موريتانيا تُعيد فتح مطارها الدولي أمام الرحلات الخارجية
بعد 6 أشهر من إغلاقه ضمن إجراءات الوقاية من كورونا

ابتداء من الليلة.. موريتانيا تُعيد فتح مطارها الدولي أمام الرحلات الخارجية

قررت موريتانيا، فتح مطارها الدولي أمام الرحلات الخارجية الاعتيادية ابتداء من الليلة؛ وذلك بعد قرابة ستة أشهر من إغلاقه ضِمن إجراءات الوقاية من المستجد.

وألزمت الشركة المسيرة للمطار، كل الشركات الراغبة في تسيير رحلات إلى نواكشوط، باحترام الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وكانت "الموريتانية للطيران" قد أعلنت -قبل أيام- استئناف رحلاتها الاعتيادية إلى الدول الإفريقية المجاورة لموريتانيا.

يُذكر أن موريتانيا كانت قد أغلقت أجواءها منتصف مارس الماضي؛ وذلك بهدف منع انتقال فيروس كورونا إلى البلاد.موريتانيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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