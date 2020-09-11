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"الأرصاد" تنبّه لهطول أمطار على منطقة مكة المكرّمة

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"الأرصاد" تنبّه لهطول أمطار على منطقة مكة المكرّمة "الأرصاد" تنبّه لهطول أمطار على منطقة مكة المكرّمة
تشمل عدداً من المحافظات وتستمر لـ 8 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على عددٍ من محافظات "أضم والطائف، وميسان، والعرضيات، والكامل، وبحرة، وعرفات، والعاصمة المقدّسة والجموم"، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الثامنة مساءً.

من جهته، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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