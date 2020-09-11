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"المعلمي" يشارك في حفل اختتام الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

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"المعلمي" يشارك في حفل اختتام الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة "المعلمي" يشارك في حفل اختتام الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة
أشاد برئاسة "تيجاني" خلال الدورة الماضية رغم الظروف الاستثنائية

شارك مندوب المملكة العربية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي؛ مساء أمس، في حفل اختتام الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي أُقيم افتراضياً بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وأعرب السفير المعلمي؛ عن تمنياته لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة 74 البروفيسور تيجاني محمد باندي؛ بالتوفيق والسداد، مشيداً برئاسته الناجحة للجمعية العامة خلال الدورة الماضية رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم من جائحة كوفيد-19.

يُذكر أن الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) تبدأ في 15 سبتمبر.عبدالله المعلمي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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