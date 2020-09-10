أخبار عاجلة

الأمم المتحدة تحمل حكومة ميانمار مسؤولية إبادة "الروهينجا" -
"حمودة" مديرًا للعلاقات المجتمعية بأمانة جدة -
إلغاء نتائج مباريات الوحدة الإماراتي .. بعد الانسحاب بسبب "كورونا" -
الأرض قد تعود للدولة.. "العمري": 3 خيارات أمام ملاك الأراضي -
الدرعية التاريخية تحتفل بجمعية الإمام وسيرة بلاد الحرمين -
واشنطن تعترض على اختصاص "العدل الدولية" في قضية عقوبات إيران -
"فيصل بن فرحان" يجري اتصالاً هاتفياً بوزير الشؤون الخارجية التونسي -
بلدية ينبع تغلق 4 منشآت تجارية وغذائية وتصدر 3 إشعارات لأخرى مخالفة -
"فيتوريا" بلغة الواثق: "الآسيوية" هدفنا الآن.. ونملك عناصر تمثل مستقبل النصر -
"الشهري" مشرفًا على الإدارة العامة للموارد البشرية بمديرية السجون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الفحوص الطبية والأشعة تؤكد إصابة ساريتش بالرباط الصليبي

Print
الفحوص الطبية والأشعة تؤكد إصابة ساريتش بالرباط الصليبي الفحوص الطبية والأشعة تؤكد إصابة ساريتش بالرباط الصليبي
الأهلي خسر خدمات اللاعب في الجولة الأخيرة من عمر الدوري

الفحوص الطبية والأشعة تؤكد إصابة ساريتش بالرباط الصليبي

أثبتت الفحوص الطبية وأشعة الرنين المغناطيسي التي أجراها محترف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي البوسني الفيس ساريتش؛ عن تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة خلال مواجهة الأهلي والرائد ضمن الجولة الثلاثين والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن المقرر أن يتم التنسيق مع أحد الأطباء الجراحين، خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك لتحديد طريقة التعامل مع الإصابة إما بإجراء العملية الجراحية أو الاكتفاء بالعلاج والتأهيل.الأهلي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأمم المتحدة تحمل حكومة ميانمار مسؤولية إبادة "الروهينجا"

الأمم المتحدة تحمل حكومة ميانمار مسؤولية إبادة "الروهينجا"

"حمودة" مديرًا للعلاقات المجتمعية بأمانة جدة

"حمودة" مديرًا للعلاقات المجتمعية بأمانة جدة

إلغاء نتائج مباريات الوحدة الإماراتي .. بعد الانسحاب بسبب "كورونا"

إلغاء نتائج مباريات الوحدة الإماراتي .. بعد الانسحاب بسبب "كورونا"

الأرض قد تعود للدولة.. "العمري": 3 خيارات أمام ملاك الأراضي

الأرض قد تعود للدولة.. "العمري": 3 خيارات أمام ملاك الأراضي

شبكة عيون الإخبارية