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تفعيلاً لحملة "خذوا حذركم".. "هيئة تربة" تشارك في مهرجان التمور لهذا العام

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"السند" زار معرضها وأثنى على مشاركتها الوقائية والتوعوية والميدانية

تفعيلاً لحملة

شاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة تربة في مهرجان تربة للتمور لهذا العام ١٤٤٢هـ الذي افتتح بحضور المحافظ عبدالعزيز المفرجي.

وتفصيلاً، تضمنت المشاركة حضورًا ميدانيًا وتوعويًا عبر اللوحات التوعوية تفعيلاً لحملة (خذوا حذركم) التي أطلقها الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند.

وزار الدكتور "السند" معرض الهيئة وأثنى على مشاركتها الوقائية والتوعوية والميدانية والتي تضمنت التشديد على أهمية الصلاة والمحافظة عليها وحماية المجتمع من الأفكار الضالة والجرائم المعلوماتية، مع مراعاة الالتزام بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية اللازمة لجائحة كورونا خلال وجود الزوار في المهرجان.

وتأتي هذه المشاركة امتدادًا لجهود فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة بمتابعة مدير عام الفرع الشيخ فؤاد بن سعود العمري.

وشدد الشيخ "العمري" على حرص الرئاسة العامة على المشاركة في الفعاليات والمهرجانات المقامة في المنطقة مع ضرورة تطبيق العاملين في الميدان لكل الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة، كما تحظى مثل هذه المشاركات بدعم من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن السند.

تفعيلاً لحملة

تفعيلاً لحملة

الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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