أخبار عاجلة

الأمم المتحدة تحمل حكومة ميانمار مسؤولية إبادة "الروهينجا" -
"حمودة" مديرًا للعلاقات المجتمعية بأمانة جدة -
إلغاء نتائج مباريات الوحدة الإماراتي .. بعد الانسحاب بسبب "كورونا" -
الأرض قد تعود للدولة.. "العمري": 3 خيارات أمام ملاك الأراضي -
الدرعية التاريخية تحتفل بجمعية الإمام وسيرة بلاد الحرمين -
واشنطن تعترض على اختصاص "العدل الدولية" في قضية عقوبات إيران -
"فيصل بن فرحان" يجري اتصالاً هاتفياً بوزير الشؤون الخارجية التونسي -
بلدية ينبع تغلق 4 منشآت تجارية وغذائية وتصدر 3 إشعارات لأخرى مخالفة -
"فيتوريا" بلغة الواثق: "الآسيوية" هدفنا الآن.. ونملك عناصر تمثل مستقبل النصر -
"الشهري" مشرفًا على الإدارة العامة للموارد البشرية بمديرية السجون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"عسيري": كوكب نبتون سيكون في وضع التقابل مع الشمس غدًا الجمعة

Print
"عسيري": كوكب نبتون سيكون في وضع التقابل مع الشمس غدًا الجمعة "عسيري": كوكب نبتون سيكون في وضع التقابل مع الشمس غدًا الجمعة
قال إن ذلك هو أفضل وقت لرصده لكونه بأقرب نقطة في مداره من الأرض

كشف رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن محمد عسيري أن كوكب نبتون سيكون يوم غدٍ الجمعة في وضع التقابل، حيث يحدث التقابل عندما يقع الكوكب مقابل الشمس في السماء بالنسبة للأرض وعندها تقع الأرض بين الكوكب والشمس على استقامة واحدة في الفضاء.

وتفصيلاً، أوضح "عسيري" أن الكوكب يظهر بعد غروب الشمس فوق الأفق الشرقي في حين يصل إلى أعلى نقطة له في السماء عند منتصف الليل ويختفي تحت الأفق الغربي قبل شروق الشمس.

وأضاف: يحدث التقابل لجميع كواكب المجموعة الشمسية ما عدا كوكبي عطارد والزهرة وذلك لوقوعهما داخل مدار الأرض.

وقال عسيري إن وضع التقابل يعد أفضل وقت لرصد الكوكب، حيث يكون تقريبًا في أقرب نقطة في مداره من الأرض، ولهذا يبدو أشد لمعانًا وأكبر حجمًا.

وتابع: سوف يقع الكوكب الثامن على مسافة 29 وحدة فلكية من الأرض ومسافة 30 وحدة فلكية من الشمس بينما تبلغ شدة لمعانه 7.8، ويستغرق الكوكب 165 سنة أرضية للدوران حول الشمس بينما يدور حول محوره في 16 ساعة، ويتبع الكوكب 14 قمرًا معروفًا أكبرها تريتون التابع الكبير الوحيد في المجموعة الشمسية الذي يدور في الاتجاه المعاكس لدوران كوكبه.

وأشار إلى أن نبتون يعد الكوكب الوحيد في المجموعة الشمسية الذي لا يمكن رؤيته بالعين المجردة حتى في أقرب مسافة له من الأرض، كما يعد الكوكب الأول الذي تم تحديد موقعه عن طريق الحسابات الرياضية قبل أن يتم رصده لأول مرة في عام 1846 م.جامعة المؤسس جامعة الملك عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأمم المتحدة تحمل حكومة ميانمار مسؤولية إبادة "الروهينجا"

الأمم المتحدة تحمل حكومة ميانمار مسؤولية إبادة "الروهينجا"

"حمودة" مديرًا للعلاقات المجتمعية بأمانة جدة

"حمودة" مديرًا للعلاقات المجتمعية بأمانة جدة

إلغاء نتائج مباريات الوحدة الإماراتي .. بعد الانسحاب بسبب "كورونا"

إلغاء نتائج مباريات الوحدة الإماراتي .. بعد الانسحاب بسبب "كورونا"

الأرض قد تعود للدولة.. "العمري": 3 خيارات أمام ملاك الأراضي

الأرض قد تعود للدولة.. "العمري": 3 خيارات أمام ملاك الأراضي

شبكة عيون الإخبارية