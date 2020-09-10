محاولات بحثية سعودية لتتبع وقتل الخلايا السرطانية بـ"ربوتات نانوية"

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يعمل فريق علماء من المملكة العربية السعودية على زراعة خلايا فردية مع روبوتات نانوية (حديدية) يمكنها تتبع الخلايا السرطانية، وربما قتل تلك الأورام.

ووفقًا لشبكة "فيوجريسم" الأمريكية، فإنه يمكن لتلك الربوتات النانونية الصغيرة جدًا أن تسمح للأطباء بحركة الخلايا في الجسم وأيضًا لتتبع واستهداف وتوصيل الأدوية المضادة للسرطان إلى الخلايا السرطانية.

وقال التقرير إنه حتى الوقت الحالي لم يتم استخدام الروبوتات النانوية لقتل الخلايا السرطانية، على الرغم من أن الفريق لديه أفكار حول كيفية القيام بذلك، وحتى تم استخدام الروبوتات النانوية لتحديد خلايا سرطان الثدي بنجاح من خلال قراءات التصوير بالرنين المغناطيسي.الخلايا السرطانية