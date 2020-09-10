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"حرس الحدود" يحبط تهريب 229 كجم من الحشيش ويضبط 8 مهربين

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"حرس الحدود" يحبط تهريب 229 كجم من الحشيش ويضبط 8 مهربين "حرس الحدود" يحبط تهريب 229 كجم من الحشيش ويضبط 8 مهربين

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنّام القريني، بأن الدوريات البحرية أحبطت محاولة تهريب 229 كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر، والقبض على عدد مهربيّن اثنين وستة أشخاص كانوا في استقبالها وجميعهم من الجنسية اليمنية، وجارِ استكمال الإجراءات النظامية للواقعة.

وأكد المتحدث الرسمي أن الدوريات البحرية لحرس الحدود اعترضت القارب الذي ضبطت عليه المواد المخدرة بعد أن تجاوز المياه الإقليمية في ضمن مسؤوليات قطاع جدة بمنطقة مكة المكرمة، وأن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل عزيمة وإخلاص واقتدار للشبكات الإجرامية التي تستهدف المملكة وأبناءها بالمواد المخدرة ومحاولات عناصرها لتهريب سمومهم عبر حدود المملكة البرية والبحرية بأساليب وطرق متعددة، وسيقفون -بعون الله وتوفيقه- سداً منيعاً في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته بهذه السموم.حرس الحدود

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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