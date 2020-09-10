المغرب تسجل 1889 إصابة جديدة بكورونا و38 وفاة

★ ★ ★ ★ ★

272 مصابًا جديدًا في الجزائر و10 وفيات

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية، 1889 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليبلع العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة فيها 79767 إصابةً.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنه سجلت 38 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 1491.

كما سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأشار الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة الفيروس بالجزائر جمال فورار؛ إلى ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات بالجائحة مع حصيلة اليوم إلى 47488 إصابةً.

وأضاف أنه سجلت عشر حالات وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات بالجزائر إلى 1591 حالة وفاة، فيما تماثل 183 مريضًا للشفاء ليرتفع إجمالي حالات التشافي إلى 33562.فيروس كورونا الجديد