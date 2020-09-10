أخبار عاجلة

الأمم المتحدة تحمل حكومة ميانمار مسؤولية إبادة "الروهينجا" -
"حمودة" مديرًا للعلاقات المجتمعية بأمانة جدة -
إلغاء نتائج مباريات الوحدة الإماراتي .. بعد الانسحاب بسبب "كورونا" -
الأرض قد تعود للدولة.. "العمري": 3 خيارات أمام ملاك الأراضي -
الدرعية التاريخية تحتفل بجمعية الإمام وسيرة بلاد الحرمين -
واشنطن تعترض على اختصاص "العدل الدولية" في قضية عقوبات إيران -
"فيصل بن فرحان" يجري اتصالاً هاتفياً بوزير الشؤون الخارجية التونسي -
بلدية ينبع تغلق 4 منشآت تجارية وغذائية وتصدر 3 إشعارات لأخرى مخالفة -
"فيتوريا" بلغة الواثق: "الآسيوية" هدفنا الآن.. ونملك عناصر تمثل مستقبل النصر -
"الشهري" مشرفًا على الإدارة العامة للموارد البشرية بمديرية السجون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

المغرب تسجل 1889 إصابة جديدة بكورونا و38 وفاة

Print
المغرب تسجل 1889 إصابة جديدة بكورونا و38 وفاة المغرب تسجل 1889 إصابة جديدة بكورونا و38 وفاة
272 مصابًا جديدًا في الجزائر و10 وفيات

المغرب تسجل 1889 إصابة جديدة بكورونا و38 وفاة

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية، 1889 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليبلع العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة فيها 79767 إصابةً.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنه سجلت 38 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 1491.

كما سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأشار الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة الفيروس بالجزائر جمال فورار؛ إلى ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات بالجائحة مع حصيلة اليوم إلى 47488 إصابةً.

وأضاف أنه سجلت عشر حالات وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات بالجزائر إلى 1591 حالة وفاة، فيما تماثل 183 مريضًا للشفاء ليرتفع إجمالي حالات التشافي إلى 33562. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
موريتانيا تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

موريتانيا تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

موريتانيا تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

موريتانيا تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث توضح تفاصيل البدء في إجراء تجارب على لقاحين لفيروس كورونا​| #من_مصر

مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث توضح تفاصيل البدء في إجراء تجارب على لقاحين لفيروس كورونا​| #من_مصر

جمهور التالتة - إبراهيم فايق ينعي عزمي مجاهد بعد وفاته بفيروس كورونا.. ويعرض تاريخه مع نادي الزمالك

جمهور التالتة - إبراهيم فايق ينعي عزمي مجاهد بعد وفاته بفيروس كورونا.. ويعرض تاريخه مع نادي الزمالك

شبكة عيون الإخبارية