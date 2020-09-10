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884 ألف أمريكي يفقدون وظائفهم في أسبوع

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884 ألف أمريكي يفقدون وظائفهم في أسبوع 884 ألف أمريكي يفقدون وظائفهم في أسبوع
تواصل عمليات التسريح في شتي الصناعات

884 ألف أمريكي يفقدون وظائفهم في أسبوع

ذكرت وزارة العمل الأمريكية، اليوم (الخميس)، أن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 884 ألفًا للأسبوع المنتهي في الخامس من سبتمبر (أيلول) الجاري، دون تغيير عن الأسبوع السابق.

وعلى الرغم من أن الطلبات انخفضت من مستوى قياسي عند 6.867 مليون في نهاية مارس (آذار) الماضي، تتواصل عمليات التسريح في شتي الصناعات؛ إذ استنفدت الشركات قروضًا من للمساعدة بشأن الأجور وفيروس كورونا.

وانتهت مساعدة مكملة لإعانة البطالة الأسبوعية في يوليو (تموز) الماضي، ويُنسب إلى المساعدة الفضل في التعافي القوي للأنشطة الاقتصادية بدءًا من نمو قياسي لمبيعات التجزئة في مايو/ أيار.

ويرى خبراء اقتصاديون أن سوق العمل قد تستغرق سنوات للعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة، ويحثون البيت الأبيض والكونجرس على استئناف مفاوضات متعثرة بشأن حزمة إنقاذ مالي أخرى في ظل انتكاسة في السعي للحصول على لقاح.

وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 846 ألفًا في أحدث أسبوع.وزارة العمل الأمريكية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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