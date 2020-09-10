الأردن : وفاة ثلاثينية بكورونا في مستشفى الأمير حمزة

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جى بي سي نيوز :- أعلن مدير مستشفى الامير حمزة الدكتور عبد الرزاق الخشمان مساء اليوم الاربعاء وفاة سيدة تبلغ من العمر 39 عاما، جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف الدكتور الخشمان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المتوفاة كانت أجريت لها عملية ولادة قيصرية اليوم في مستشفى الأمير حمزة، مشيرا الى أن المولود بحالة جيدة ويبلغ وزنه حوالي 2 كيلوغرام.